VIDEO. Românii care cumpără case în Ungaria: Merg la poștă, la primărie, vine translator care îmi vorbește română, am fost bine primiți

Atrași de prețurile mici din Ungaria, românii cumpără, mai nou, din țara vecină și locuințe, nu doar alimente. Estul Ungariei este tot mai depopulat pentru că oamenii merg spre centru în căutarea unui trai mai bun, iar românii au învățat cum să facă afaceri. Unii și-au cumpărat case la preț de chilipir și le-au transformat în adevărate vile, în timp ce alții au vrut doar un loc în care să poată veni în vacanță.

Adela locuiește în Timișoara, dar trece granița în Ungaria destul de des, mai ales de când și-a luat o locuință acolo. A cumpărat-o cu bani puțini, iar acum vrea să o transforme într-o casă de vacanță.

Adela Todoran, proprietar: Am urmărit, bineînțeles, piața imobiliară de aici pentru că eu fiind în Timișoara agent imobiliar, am zis să fac o investiție pentru mine și în Ungaria. Îi atrage liniștea, pentru că în momentul de față aici nu se dau petreceri, nu o să auziți gălăgie și e foarte liniște așa cum se și aude.

Concret, pentru o casă de 150 de metri pătrați și un teren de 4.000 de metri pătrați, Adela a plătit puțin peste 5.000 de euro. Prețurile mici sunt un magnet și pentru alți români. Maria Ungur, proaspăt pensionară, a decis să se stabilească peste graniță la bătrânețe.

Maria Ungur, proprietar: Casa de vânzare, noi am luat-o cu cheltuieli cu tot cu 12.000 de euro. De exemplu, am o problemă, vine o scrisoare, mergem la poștă și nu știu să vorbesc, imediat prin telefon de la primărie îmi trimite translator care-mi vorbește limba română. Dacă mă duc la primărie, am probleme, la fel. Deci ne ajută foarte mult în privința asta. Am fost bine primiți, nu am fost respinși.

Anul trecut, peste 300 de români și-au cumpărat o locuință în țara vecină.

Bărbat: În România nu mi-am putut permite să cumpăr așa o casă ieftină cu așa un teren mare.

Femeie: Eu nu am știut ungurește, nimic, singură am învățat, împreună cu fiica mea când o început la școală, am învățat să scriu și să citesc.

Casele s-au ieftinit în estul Ungariei, după ce oamenii s-au mutat în zonele centrale ale țării, pentru un trai mai bun.

Bogdan Holocan, proprietar agenție imobiliară: Avem fix aici în localitate o casă care costă 20.000 de euro, are 3 camere, baie și bucătărie cu 1.500 mp de teren și te poți muta de mâine în ea.

Interesul pentru o proprietare aproape de graniță în țara vecină rămâne crescut și în 2023, spun specialiștii în imobiliare.

Reporter: Mihai Vălușescu / Operator: Mihai Pop

Editor : Liviu Cojan