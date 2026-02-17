Live TV

Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren

Data actualizării: Data publicării:
iarna zapada 180227_VISCOL_BUCURESTI_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea

Bucureștiul se va confrunta în orele următoare cu un nou episod sever de iarnă. Timp de 16 ore, va fi viscol. Peste 2.700 de oameni şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Capitală, în perioada următoare, în contextul în care de la ora 20:00 oraşul intră sub incidenţa unui cod portocaliu de ninsoare şi viscol, valabil până miercuri la prânz.

 

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, 920 de persoane vor lucra în tura de noapte şi 1.830 miercuri, în tura de zi.

Totodată, 18.626 de tone de material antiderapant solid şi lichid sunt pregătite pentru deszăpezire.

Fiecare sector intervine cu propriile utilaje şi muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, staţiile STB, trecerile de pietoni, zona unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi instituţiilor publice. Ulterior, utilajele şi muncitorii vor intra pe străzi, alei şi trotuare.

În Sectorul 1 vor acţiona pentru deszăpezire 62 de utilaje, 420 de muncitori (120 în tura de noapte şi 300 în tura de zi) şi au fost pregătite 1.600 de tone de material antiderapant, în Sectorul 2 - 67 de utilaje, 450 de muncitori (150 la noapte şi 300, miercuri, în tura de zi) şi 3.731 de tone de material antiderapant, în Sectorul 3 - 40 de utilaje, 400 de muncitori (100 de noapte, 300 de zi) şi 2.500 de tone de material antiderapant, în Sectorul 4 - 72 de utilaje, 620 de muncitori (120 de noapte, 500 de zi) şi 3.200 de tone de material antiderapant, în Sectorul 5 - 57 de utilaje, 400 de muncitori (200 de noapte, 200 de zi) şi 4.570 de tone de material antiderapant, în Sectorul 6 - 80 de utilaje, 460 de muncitori (230 de noapte, 230 de zi) şi 3.025 de tone de material antiderapant.

În plus, STB va interveni cu 33 de vagoane plug-perie, 225 de persoane şi 1.328 de tone de material antiderapant în staţiile şi pe traseul liniilor de tramvai.

Iarna revine. Ședință extraordinară la Ministerul Mediului: „Risc meteorologic și hidrologic ridicat”. Șeful DSU: „Evitați deplasările”

La Primăria Municipiului Bucureşti intervenţiile sunt monitorizate şi coordonate.

Primăria Sectorului 1 a anunţat că reprezentanţii asociaţiilor de proprietari sunt aşteptaţi de marţi să ridice sacii cu material antiderapant pe care autoritatea locală îi distribuie gratuit. Cele cinci puncte de distribuire sunt situate pe strada Prometeu nr. 26, Calea Griviţei nr. 210, strada Mureş nr. 18, strada Banu Manta nr. 9 şi strada Piaţa Amzei nr. 13.

Intervenţiile pentru deszăpezire se desfăşoară într-o anumită ordine stabilită de specialişti şi de lege: poduri, pasaje, rampe şi pante, arterele principale, în jurul unităţilor sanitare, al celor de învăţământ, instituţiilor publice, în staţiile şi refugiile STB, astfel încât circulaţia să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă. În următoarea fază se intră pe arterele secundare.

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a informat că autoritatea locală este mobilizată şi pregătită să intervină fără întrerupere şi a menţionat că echipele vor interveni cu prioritate pe arterele principale, în jurul spitalelor, şcolilor şi în zonele cu trafic intens.

 Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a precizat, pe Facebook, că echipele care se ocupă de deszăpezire vor fi la datorie, iar colegii de la Asistenţă Socială au fost pe teren, marţi, împreună cu cei de la Poliţia Locală, pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile şi a le duce la adăpost.

Primăria Sectorului 6 a anunţat că angajaţi de la Salubrizare sunt deja în acţiune şi că de la ora 21:00 Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană este pregătită să iasă pe străzile secundare pentru deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant.

