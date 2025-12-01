Volodimir Zelenski, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României: Ucrainenii sunt recunoscători pentru ajutorul acordat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„În numele poporului Ucrainei şi al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naţionale a României.

Apreciem cu sinceritate poziţia fermă a Bucureștiului în sprijinuł suveranităţii și integrităţii teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistenta practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuţie importantă nu doar la consolidarea capacităţilor de apărare ale Ucrainei, ci și a securităţii României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menţionez caracterul dinamic și reciproc avantajos at relaţiilor dintre statele şi popoarele noastre prietene, înţelegerea comună a provocăriior de securitate și a ameninţărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum şi dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcţiei, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relaţiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic.

Vă doresc mult succes şi bunăstare, iar poporului prieten român, pace și prosperitate”.

Editor : S.S.