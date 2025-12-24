Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a pătruns într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif care conţinea aproximativ 40.000 de euro. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi faţă de un complice, care l-ar fi ajutat să fugă de la locul faptei.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, un bărbat este cercetat pentru furt calificat, iar un altul pentru complicitate la furt calificat, scrie News.ro.

Procurorii arată că, în data de 5 noiembrie 2025, principalul suspect, beneficiind de sprijinul moral al complicelui său, s-a deghizat într-un livrator de mâncare şi, folosind o cheie mincinoasă, a intrat ilegal într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Din interior, acesta ar fi sustras un seif în care se aflau aproximativ 40.000 de euro şi 5.000 de lei. După comiterea faptei, bărbatul ar fi fost preluat cu autoturismul de către complice.

Anchetatorii au solicitat arestarea preventivă a celor doi, invocând gravitatea faptei şi prejudiciul ridicat produs victimei. Potrivit Parchetului, modul de acţiune, caracterizat drept „profesionist”, precum şi faptul că au fost vizate exclusiv sume de bani indică un scop infracţional clar orientat spre obţinerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilităţii domiciliului.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Editor : Ana Petrescu