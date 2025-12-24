Live TV

Video Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a pătruns într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif care conţinea aproximativ 40.000 de euro. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi faţă de un complice, care l-ar fi ajutat să fugă de la locul faptei.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, un bărbat este cercetat pentru furt calificat, iar un altul pentru complicitate la furt calificat, scrie News.ro.

Procurorii arată că, în data de 5 noiembrie 2025, principalul suspect, beneficiind de sprijinul moral al complicelui său, s-a deghizat într-un livrator de mâncare şi, folosind o cheie mincinoasă, a intrat ilegal într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Din interior, acesta ar fi sustras un seif în care se aflau aproximativ 40.000 de euro şi 5.000 de lei. După comiterea faptei, bărbatul ar fi fost preluat cu autoturismul de către complice.

Anchetatorii au solicitat arestarea preventivă a celor doi, invocând gravitatea faptei şi prejudiciul ridicat produs victimei. Potrivit Parchetului, modul de acţiune, caracterizat drept „profesionist”, precum şi faptul că au fost vizate exclusiv sume de bani indică un scop infracţional clar orientat spre obţinerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilităţii domiciliului.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
2
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
3
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cartier de blocuri noi
Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele mai ieftine cartiere din țară. Prețul locuințelor în marile orașe
sant conducta irigatii oltenia
Conductă de irigații furată în Oltenia. Hoții au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa
grinch
„Grinch-ul decorurilor festive”, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun. Tânărul e acuzat de furt calificat şi distrugere
taximetristi iasi mfax
Taximetriștii care transferau bani de pe telefoanele clienților în conturile proprii au fost plasați sub control judiciar
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune ministrul Sănătății
Recomandările redacţiei
picturi legionari
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din...
submarin coreea
Lecția coreeană de apărare, model pentru Ucraina. „Poate să...
Ultimele știri
Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului
Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii
Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze...
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
accident auto lunca corbului arges 24 decembrie
Accident auto la Lunca Corbului, în Argeș: un mort și patru răniți
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Trailerul pentru „The Odyssey”, cel mai scump film din cariera lui Christopher Nolan, lansat. Una dintre cele...
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Nuntă extravagantă în Florida. Cinci zile de petreceri...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
George Clooney, declarații sfâșietoare după ce sora lui a murit la 65 de ani: „A înfruntat cancerul cu mult...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...