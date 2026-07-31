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Aeronave militare britanice staționate în România, ridicate de urgență în aer din cauza dronelor trimise de Putin în Ucraina

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Sursa foto: MApN/Facebook
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Ministerul Apărării Naționale a transmis că în cursul nopții de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina au fost reperate de către radarele militare din România. Din această cauză, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol.

Reprezentanții MApN au transmis prin canalele de comunicare că Rusia a transmis un nou roi de drone care au atacat obiectivele civile din Ucraina, la graniță cu Românina. 

Din cauza acestui nou atac sângeros al regimului dictatorial de la Moscova, România a fost nevoită să reacționeze rapid. MApN comunicând: 

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopții de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.
Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.” 

Ulterior, reprezentanții Armatei au revenit cu mai multe detalii, specificând: 

„Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.
Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.
Alerta aeriană a încetat la ora 03.15”.

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Editor : A.R.

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