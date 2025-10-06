Ana Birchall și o presupusă cerere de colaborare cu CIA: de unde a plecat informația și ce spune fosta consilieră prezidențială

Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, susâine că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România. Ana Birchall respinge aceste acuzaţii, susţinând că este vorba despre „o minciună” construită pe „un formular depus în SUA de o persoană privată”. „Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituţie americană”, precizează Birchall, adăugând că a sesizat autorităţile competente din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” şi a iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care „produc şi distribuie asemenea calomnii”.

Roniel Aledo a depus declaraţii referitoare la relaţia cu Birchall, în conformitate cu Foreign Agents Registration Act, documentele fiind datate 11 septembrie 2025 şi având data de înregistrare şi publicare 12 septembrie, scrie News.ro.

În formularul depus, este bifată rubrica potrivit căreia situaţia nu este rezultatul niciunui contract scris oficial şi nici al unei corespondenţe între părţi.

„Dacă această căsuţă este bifată, oferiţi mai jos o descriere completă a termenilor şi condiţiilor acordului sau înţelegerii verbale, durata acestuia şi onorariile şi cheltuielile, dacă există, care urmează să fie primite”, indică documentul, la următorul punct, care solicită „data contractului sau acordului”, fiind înscrisă data de 1 martie 2025.

„Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm şi un susţinător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenţia Centrală de Informaţii (CIA). Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, precizează Aledo în document..

La rubrica la care trebuie să precizeze dacă activităţile în beneficiul Anei Birchall au inclus şi activităţi politice, Aledo menţionează: „Ana doreşte să devină demnitar la nivel de ministru în România. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ea vrea să devină un susţinător şi apărător ferm al politicilor guvernului SUA în România şi o sursă/agent pentru CIA. Eu vreau să o promovez în cadrul CIA şi DIA. Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”.

În ceea ce priveşte activităţile pe care le-a întreprins ca urmare a discuţiei cu Birchall, Roniel Aledo notează: „Am contactat CIA şi m-am întâlnit de 2 ori în persoană cu un reprezentant CIA. Am luat legătura cu un ofiţer superior DIA prin mesaje şi apeluri telefonice. Am promovat-o pe Ana ca potenţială sursă/agent al Guvernului SUA în România. Ana dorea să fie un apărător ferm, susţinător şi promotor al politicilor guvernului SUA în România şi o sursă/agent pentru CIA. Nu au fost primiţi bani, beneficii sau promisiuni şi nu a existat niciun contract, verbal sau scris, cu Ana”.

Reacția Anei Birchall

Ana Birchall a reacționat într-o postare pe Facebook: Resping categoric aceste afirmaţii. Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituţie americană.

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmaţii. Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituţie americană. Îi rog pe toţi cei de bună-credinţă – jurnalişti şi cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spaţiul public”, scrie Birchall pe Facebook.

Afirmaţiile că „a contactat CIA” îi aparţin exclusiv persoanei care a depus formularul, subliniază fostul consilier prezidenţial, adăugând: „Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înţelegere sau contract cu el”.

Ea subliniază că orice folosire a numelui său în acest context este „o tentativă de uzurpare a identităţii şi o calomnie”.

Birchall acuză li că nu a fost contactată înainte de publicarea iniţială a acestor acuzaţii.

„Am sesizat autorităţile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri şi am iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care produc şi distribuie asemenea calomnii. Solicit drept la replică şi retragerea materialelor false. Am susţinut mereu parteneriatul strategic România–SUA şi regulile statului de drept. Tocmai de aceea resping ferm manipularea, minciuna şi linşajul mediatic. Vă rog să nu alimentaţi dezinformarea. Voi reveni cu actualizări pe măsură ce instituţiile competente clarifică oficial situaţia”, conchide Ana Birchall.

Ana Birchall a fost numită în 30 aprilie, de preşedintele interimar Ilie Bolojan, în funcţia de consilier prezidenţial la Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni, cu atribuţii şi responsabilităţi pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Ea a rămas în funcţie până la data de 30 iunie.

Birchall a candidat la alegerile prezidenţiale din 2024. Ea a susţinut în campanie că, în 2019, a realizat întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele României Klaus Iohannis, la Casa Albă. Ana Birchall ocupa în acel moment funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă, ostil preşedintelui Iohannis.

Birchall a fost şi ministru al Justiţiei.

Ana Birchall a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti la mijlocul anilor 90, apoi a continuat studiile în SUA, unde a obţinut titlul de doctor la Universitatea Yale, una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din lume. Ulterior, a profesat la o mare firmă de avocatură din New York. S-a întors în România în timpul guvernării Năstase, fiind angajată în Ministerul de Externe, unde s-a ocupat de negocierile pentru aderarea la UE. A ocupat funcţia de consilier pe probleme de politică externă în Senat şi a condus departamentul de educaţie al PSD. În 2012, a devenit consiliera premierului Victor Ponta, apoi deputat de Vaslui în două legislaturi.

