CIA a marcat 15 ani de la operaţiunea în care Osama bin Laden a fost ucis

Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA a marcat vineri, pe conturile sale de socializare, cea de-a 15-a aniversare a operaţiunii care s-a soldat cu uciderea liderului reţelei Al-Qaida, Osama bin Laden, pe atunci cel mai căutat terorist din lume, cel care a pus la cale atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, în urma cărora peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața.

„Astăzi (vineri - n.r.), acum 15 ani (1 mai 2011), forţele SEAL ale Marinei SUA au atacat un complex din Abbottabad, în Pakistan, şi l-au ucis pe Osama bin Laden. Raidul a marcat sfârşitul unui efort de peste 15 ani, desfăşurat de parteneri din întreaga comunitate de informaţii, pentru a-l localiza”, a scris CIA pe contul său de pe platforma X.

În primele ore ale zilei de 2 mai în Pakistan, încă 1 mai la Washington, un comando militar american l-a ucis pe Bin Laden, care era dat în urmărire de mai bine de un deceniu după atacurile teroriste din SUA din 11 septembrie 2001, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Într-un discurs televizat, preşedintele american de atunci, Barack Obama, a anunţat lumii moartea liderului Al-Qaida, într-una din cele mai complexe decizii de politică externă pe care le-a luat vreodată.

15ani mai târziu, agenţia de informaţii a distribuit o serie de imagini pe care le-a publicat iniţial în 2016 pentru a marca operaţiunea, în legătură cu care mai multe întrebări au rămas fără răspuns ani de zile.

Conform unei treceri în revistă a evenimentelor, CIA a urmărit pista unui curier cheie al lui Bin Laden până la un complex din Abbottabad, la nord de Islamabad.

După luni de supraveghere, Statele Unite au pregătit un asalt chirurgical folosind replici ale complexului, unde s-au antrenat forţele speciale.

Operaţiunea, autorizată la 29 aprilie 2011, le-a permis să-l localizeze şi să-l ucidă pe Bin Laden în câteva minute, chiar şi în condiţiile în care unul dintre elicopterele echipelor de comando s-a prăbuşit în timpul raidului.

Un total de 23 de Navy SEALs, comandoul de operaţiuni speciale, şi un interpret au participat la asaltul în care Bin Laden a fost ucis. De asemenea, comandoul american au ucis două dintre gărzile de corp ale teroristului, pe soţia unuia dintre ei şi pe unul dintre fiii liderului Al-Qaida.

Ulterior, cadavrul lui Bin Laden a fost aruncat în Marea Arabiei în mai 2011.

Operaţiunea a fost urmărită cu tensiune din camera de criză a Casei Albe, aşa cum a rămas imortalizat în fotografia istorică în care Obama şi vicepreşedintele de atunci, Joe Biden, sunt văzuţi urmărind desfăşurarea operaţiunii cu expresii serioase, în timp ce lângă ei, secretarul de stat Hillary Clinton este văzută acoperindu-şi gura cu mâna, înconjurată de oficiali civili şi militari de rang înalt.

