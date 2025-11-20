Live TV

Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean

Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă. La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container.

ACTUALIZARE 11:20 Potrivit reporterului Digi 24 Valentin Stan, este vorba despre un camion înmatriculat în Republica Moldova, care intrase în România. Oamenii de la de la frontieră aveau informații cu privire la acest transport, așa că i-au cerut șoferului să tragă acel TIR în lângă scanner-ul direcției vamale. Este vorba despre un scanner care poate să detecteze orice obiect care se află în camion. După ce au fost făcute primele verificări, specialiștii au ajuns la concluzia că există arme în interiorul camionului. Din ceea ce știm până acum, ar fi vorba despre lansatoare de grenade, dar și mai multe arme care erau demontate. Erau practic mai multe piese care ar fi urmat să fie asamblate în punctul final al transportului, însă controlul încă nu s-a încheiat.

Știrea inițială. La Vama Albiţa este o amplă anchetă în derulare, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a fost oprit la control un camion în care s-au depistat arme de foc.

Au fost alertate mai multe structuri ale statului, iar, la ora transmiterii acestei ştiri, Vama face inventarul armelor. Ar fi vorba despre arme de foc şi lansatoare de rachetă.

Şoferul este din Republica Moldova şi avea documente de însoţire a mărfii care păreau în regulă.

„Cercetările abia au început. Deocamdată nu exista suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procuril de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au transmis reprezentanţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui.

