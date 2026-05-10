Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna, printr-o decizie a Tribunalului. Primarii din județ au atacat ordinul prefectului, prin care se reducea cu 30% numărul de posturi din primării. Potrivit datelor Guvernului, în cinci județe din țară, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța Executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate.

Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate, după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.

„Salariile angajaților din primărie sunt foarte mici, undeva la 3.000-4.000 de lei. Deja PNRR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi la 17 posturi”, spune primarul comunei Ghidfalău, Porzsolt Levente .

„Această decizie a instanței din Covasna, a Tribunalului din Covasna, parcă rezolvă, spune că reforma da, trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel”, completează primarul din Chichiș, Silviu Tăraș.

„Ne-ar ajuta foarte mult! Avem nevoie de personal, vă dați seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă. E nevoie de angajați, de oamenii care trebuiau să intre în locul lor. Acțiunea în sine a fost foarte bună, sper să rămână așa”, a declarat, pentru Digi24, Dima Mihaly, primarul comunei Vâlcele.

„Salutăm decizia Tribunalului, care oferă o speranță că vor fi luate în considerare și interesele comunităților locale. Funcționari publici suntem puțini, multă muncă. Sperăm că o să rămână definitivă”, completează Angéla-Gizella Szotyori, primarul comunei Malnaș.

Prefectului județului Covasna spune că va face recurs la decizia Tribunalului.

„Am discutat cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducerea nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare, la ora actuală”, transmite prefectul județului Covasna, Raduly Istvan.

Asociația Comunelor din România, inițiatorul contestației, susține că tăierile de posturi din reforma Bolojan au fost abuzive.

„S-a pornit de la o acțiune croitorească, neținând seama de natura atribuțiilor, de încărcătură atribuțiilor pe fiecare UAT în parte, doar de dragul de a taia. Tăia, tăia, tăia. Ori mecanismele astea de tăiere conduc, undeva, la imposibilitatea de a mai funcționa. Asta nu e o politică - a tăia. A tăia este măsura lipsită de noimă”, a transmis, pentru Digi24, președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici.

Decizia Tribunalului Covasna nu e definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.

