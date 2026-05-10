Live TV

Video „Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate la Covasna. Ce spun edilii din județ despre decizia Tribunalului

Data actualizării: Data publicării:
suspendare primarii covasna
Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna, printr-o decizie a Tribunalului. Primarii din județ au atacat ordinul prefectului, prin care se reducea cu 30% numărul de posturi din primării. Potrivit datelor Guvernului, în cinci județe din țară, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța Executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate.

Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate, după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.

„Salariile angajaților din primărie sunt foarte mici, undeva la 3.000-4.000 de lei. Deja PNRR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi la 17 posturi”, spune primarul comunei Ghidfalău, Porzsolt Levente .

„Această decizie a instanței din Covasna, a Tribunalului din Covasna, parcă rezolvă, spune că reforma da, trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel”, completează primarul din Chichiș, Silviu Tăraș.

„Ne-ar ajuta foarte mult! Avem nevoie de personal, vă dați seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă. E nevoie de angajați, de oamenii care trebuiau să intre în locul lor. Acțiunea în sine a fost foarte bună, sper să rămână așa”, a declarat, pentru Digi24, Dima Mihaly, primarul comunei Vâlcele.

„Salutăm decizia Tribunalului, care oferă o speranță că vor fi luate în considerare și interesele comunităților locale. Funcționari publici suntem puțini, multă muncă. Sperăm că o să rămână definitivă”, completează Angéla-Gizella Szotyori, primarul comunei Malnaș.

Prefectului județului Covasna spune că va face recurs la decizia Tribunalului.

„Am discutat cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducerea nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare, la ora actuală”, transmite prefectul județului Covasna, Raduly Istvan.

Asociația Comunelor din România, inițiatorul contestației, susține că tăierile de posturi din reforma Bolojan au fost abuzive.

„S-a pornit de la o acțiune croitorească, neținând seama de natura atribuțiilor, de încărcătură atribuțiilor pe fiecare UAT în parte, doar de dragul de a taia. Tăia, tăia, tăia. Ori mecanismele astea de tăiere conduc, undeva, la imposibilitatea de a mai funcționa. Asta nu e o politică - a tăia. A tăia este măsura lipsită de noimă”, a transmis, pentru Digi24, președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici.

Decizia Tribunalului Covasna nu e definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
palatul victoria
Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Mesajul Guvernului de 9 mai
imagine din satul Valea Zălanului
Primăriile fără bani nu-și recuperează nici datoriile. Cazul comunelor mici care colectează sub 20% din taxe
Romgaz sediu
Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Cu cât cresc veniturile și care sunt explicațiile pentru aceste măriri
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fost secretar de stat al PSD din Ministerul Agriculturii, urmărit penal de DNA. Ce acuză procurorii
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de...
dunare scazuta
„N-a fost niciodată așa, în luna mai”. Peisaj dezolant pe Dunăre: au...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă