Live TV

ANSVSA a dat aproape 600 de amenzi, de 4,4 milioane de lei, după controale în magazine, piețe și transporturi de alimente

Data actualizării: Data publicării:
alimente magazin casa unirea
FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Controale în magazine, piețe și unități de procesare Sancțiuni și pentru depozite de legume-fructe și benzinării

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat, în perioada 13-23 decembrie, aproape 600 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 4,4 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la nivel național. Verificările au vizat magazine, pieţe, unităţi de procesare şi transporturi de alimente, având ca scop protejarea sănătăţii publice şi prevenirea comerţului ilegal care poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), inspectorii sanitari-veterinari au efectuat 6.599 de acţiuni de control.

În urma acestora, au fost aplicate 579 de amenzi şi 287 de avertismente, dar și măsuri mai dure, precum suspendarea sau interzicerea activităţii unor operatori economici.

Controale în magazine, piețe și unități de procesare

În intervalul analizat au fost verificate 5.498 de unităţi, printre care reţele comerciale, magazine alimentare, unităţi de procesare a cărnii şi laptelui, depozite, pescării, cofetării, patiserii, unităţi de panificaţie, restaurante şi pieţe agroalimentare.

De asemenea, inspectorii au controlat 235 de transporturi, prin acţiuni desfăşurate în trafic.

Ca urmare a acestor verificări, au fost aplicate 497 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3,7 milioane de lei, şi 225 de avertismente.

Totodată, au fost emise opt ordonanţe de suspendare a activităţii şi o ordonanţă de interzicere a activităţii.

Inspectorii au dispus şi reţinerea oficială şi dirijarea către neutralizare a peste 2.500 de kilograme de produse, de origine animală şi nonanimală, evaluate la aproape 100.000 de lei.

Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de condiţii necorespunzătoare de igienă şi întreţinere, comercializarea produselor în spaţii neautorizate şi lipsa documentelor sanitar-veterinare.

De asemenea, inspectorii au identificat nerespectarea condiţiilor de depozitare, etichetare şi trasabilitate, dar şi neconcordanţe între situaţia din teren şi documentele de provenienţă a mărfurilor.

Sancțiuni și pentru depozite de legume-fructe și benzinării

În aceeaşi perioadă, ANSVSA a controlat 170 de depozite de legume şi fructe, pentru loturi provenite din ţări terţe sau din comerţul intracomunitar.

În aceste cazuri au fost aplicate 14 amenzi, în valoare de 98.400 de lei, 16 avertismente şi o ordonanţă de suspendare a activităţii.

Tot în luna decembrie au fost efectuate 696 de controale în benzinării, care au vizat manipularea, depozitarea şi eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de preparare şi servire a alimentelor.

Inspectorii au aplicat 68 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 535.000 de lei, au dat 52 de avertismente şi au reţinut oficial 14 kilograme de produse.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că instituţia desfăşoară zilnic verificări pentru a garanta siguranţa alimentară.

„Inspectorii ANSVSA verifică zi de zi şi veghează la siguranţa alimentară, atât prin consiliere şi îndrumare, cât şi prin controale riguroase, iar acolo unde se impune sancţionăm fără ezitare operatorii economici care nu respectă regulile. Siguranţa alimentelor începe cu informarea şi cu decizii responsabile”, a declarat acesta, citat în comunicatul de presă. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
4
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Digi Sport
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat pentru instigare publică după apeluri la violență împotriva Guvernului
Radar din cadrul sistemului e-Sigur.
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele
alexandru rogobete
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens
profimedia-1061242809
Nereguli la târgurile de Crăciun. ANPC a dat amenzi de 231.000 de lei
anpc
ANPC a făcut controale în zone turistice și a dat amenzi de 1,6 milioane de lei. Ce nereguli au fost descoperite
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
miruta 2
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre...
zelenski
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o...
Ultimele știri
Beijingul se revoltă în urma demolării unui monument chinez la intrarea în Canalul Panama. „O zi neagră”
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
Zeci de soldați din Armata Republicii Moldova au fost bătuți cu bestialitate. Traumele suferite de către militarii de peste Prut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...