ANSVSA a dat aproape 600 de amenzi, de 4,4 milioane de lei, după controale în magazine, piețe și transporturi de alimente

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat, în perioada 13-23 decembrie, aproape 600 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 4,4 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la nivel național. Verificările au vizat magazine, pieţe, unităţi de procesare şi transporturi de alimente, având ca scop protejarea sănătăţii publice şi prevenirea comerţului ilegal care poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), inspectorii sanitari-veterinari au efectuat 6.599 de acţiuni de control.

În urma acestora, au fost aplicate 579 de amenzi şi 287 de avertismente, dar și măsuri mai dure, precum suspendarea sau interzicerea activităţii unor operatori economici.

Controale în magazine, piețe și unități de procesare

În intervalul analizat au fost verificate 5.498 de unităţi, printre care reţele comerciale, magazine alimentare, unităţi de procesare a cărnii şi laptelui, depozite, pescării, cofetării, patiserii, unităţi de panificaţie, restaurante şi pieţe agroalimentare.

De asemenea, inspectorii au controlat 235 de transporturi, prin acţiuni desfăşurate în trafic.

Ca urmare a acestor verificări, au fost aplicate 497 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3,7 milioane de lei, şi 225 de avertismente.

Totodată, au fost emise opt ordonanţe de suspendare a activităţii şi o ordonanţă de interzicere a activităţii.

Inspectorii au dispus şi reţinerea oficială şi dirijarea către neutralizare a peste 2.500 de kilograme de produse, de origine animală şi nonanimală, evaluate la aproape 100.000 de lei.

Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de condiţii necorespunzătoare de igienă şi întreţinere, comercializarea produselor în spaţii neautorizate şi lipsa documentelor sanitar-veterinare.

De asemenea, inspectorii au identificat nerespectarea condiţiilor de depozitare, etichetare şi trasabilitate, dar şi neconcordanţe între situaţia din teren şi documentele de provenienţă a mărfurilor.

Sancțiuni și pentru depozite de legume-fructe și benzinării

În aceeaşi perioadă, ANSVSA a controlat 170 de depozite de legume şi fructe, pentru loturi provenite din ţări terţe sau din comerţul intracomunitar.

În aceste cazuri au fost aplicate 14 amenzi, în valoare de 98.400 de lei, 16 avertismente şi o ordonanţă de suspendare a activităţii.

Tot în luna decembrie au fost efectuate 696 de controale în benzinării, care au vizat manipularea, depozitarea şi eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de preparare şi servire a alimentelor.

Inspectorii au aplicat 68 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 535.000 de lei, au dat 52 de avertismente şi au reţinut oficial 14 kilograme de produse.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că instituţia desfăşoară zilnic verificări pentru a garanta siguranţa alimentară.

„Inspectorii ANSVSA verifică zi de zi şi veghează la siguranţa alimentară, atât prin consiliere şi îndrumare, cât şi prin controale riguroase, iar acolo unde se impune sancţionăm fără ezitare operatorii economici care nu respectă regulile. Siguranţa alimentelor începe cu informarea şi cu decizii responsabile”, a declarat acesta, citat în comunicatul de presă.

Editor : A.D.