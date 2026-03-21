Poliţia Locală şi Primăria Bucureşti fac apel la şoferi să nu mai dea bani „parcagiilor” din zonele aglomerate din Capitală, fiind nu doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită.

„Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor”, a transmis, vineri, Poliţia Locală Bucureşti, distribuind imagini cu astfel de „parcagii” surprinşi de camerele de supraveghere.

Oficialii Poliţiei Locale transmit să fiecare leu oferit acestor persoane le menţine în stradă: „Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită”.

Şi oficialii Primăriei Bucureşti au transmis un mesaj: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! Doar împreună reuşim să stopăm fenomenul”.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti îi surprinde pe camere şi echipajele din teren sunt trimise să-i amendeze.

Autorităţile anunţă că cel mai frecvent astfel de situaţii sunt surprinse la Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Univeristar, Piaţa Naţiunile Unite și Palatul CEC de pe Calea Victoriei.

