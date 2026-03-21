Live TV

Video Apelul Primăriei Capitalei și al Poliției Locale: Nu le mai daţi bani parcagiilor! O formă de înșelăciune care trebuie oprită

Data publicării:
parcagii

Poliţia Locală şi Primăria Bucureşti fac apel la şoferi să nu mai dea bani „parcagiilor” din zonele aglomerate din Capitală, fiind nu doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor”, a transmis, vineri, Poliţia Locală Bucureşti, distribuind imagini cu astfel de „parcagii” surprinşi de camerele de supraveghere.

Oficialii Poliţiei Locale transmit să fiecare leu oferit acestor persoane le menţine în stradă: „Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită”.

Şi oficialii Primăriei Bucureşti au transmis un mesaj: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! Doar împreună reuşim să stopăm fenomenul”.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti îi surprinde pe camere şi echipajele din teren sunt trimise să-i amendeze.

Autorităţile anunţă că cel mai frecvent astfel de situaţii sunt surprinse la Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Univeristar, Piaţa Naţiunile Unite și Palatul CEC de pe Calea Victoriei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
explozii in ucraina
2
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mineri protestând în Târgu Jiu
Minerii din Valea Jiului continuă protestul, iar marți vor veni la București
sofer la volan consulta telefonul
Percheziţii DNA la firme de ride-sharing din București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 61 milioane lei
Ciprian Ciucu
Ciucu, întâlnire cu companiile de utilităţi: Este obligatorie coordonarea. Nu e posibil să încheiem o lucrare, apoi veniţi să spargeți
poluare
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
mașină răsturnată bucurești
Accident cu șase mașini, în Sectorul 2 din Capitală: un autoturism s-a răsturnat. O femeie a fost dusă la spital
Recomandările redacţiei
pod balotesti
Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un...
distrugeri liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Donald Trump exclude ideea unui...
pompa de benzina
Ziua și scumpirea. Prețul combustibililor a crescut peste noapte...
steguletele sua si ucrainei
Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru...
Ultimele știri
Pentagonul va adopta sistemul de inteligență artificială al Palantir ca sistem militar de bază al SUA (Reuters)
Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter: decizia unui juriu din San Francisco și implicațiile sale
Moscova anunță că Ucraina a lansat sute de drone asupra Rusiei noaptea trecută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 23–29 martie 2026. Care sunt cele trei zodii care atrag noroc și schimbări majore în viață
Cancan
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au...
Fanatik.ro
România, mega favorită cu Slovenia în barajul pentru Mondialul din 2002: “Am deschis şampania de la tragerea...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Povestea fabuloasă a lui Adrian Ropotan. Care a fost, de fapt, primul salariu la Dinamo. “Mi-au dat o cameră...
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Poate angajatorul să te oblige să mergi în delegație? Ce spune legea
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Cine este Adeline din piesa lui Richard Clayderman, “Ballade pour Adeline”. Care e, de fapt, numele real al...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Haos într-un mall din Berlin. Un mistreț a intrat printre clienți și a forțat închiderea centrului comercial
Film Now
Frumoasa poveste de dragoste dintre Ed Harris și Amy Madigan. Împreună de patru decenii. Prima lor întâlnire...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant