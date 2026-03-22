News Alert Atac rusesc la granița României. Locuitorii din județul Tulcea, avertizați prin RO-Alert că pot cădea obiecte din spațiul aerian

Imagine cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, duminică seară, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Aceştia sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce forţe Aeriene Române au detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

„În urmă cu câteva minute IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează locuitorii despre faptul ca este posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian după ce SMFA a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Oamenii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în clădiri de protecţie civilă.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

 

