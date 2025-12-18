Live TV

Autobuzele din Constanța revin pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor CT Bus

Autobuzele CT Bus vor reveni pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor societăţii prin întreruperea activităţii, programul de transport desfăşurându-se normal, au anunţat joi seară reprezentanţii companiei de transport public din municipiul Constanţa.

"Se reia transportul public în comun în Constanţa. De vineri, 19 decembrie, de la ora 05:15, autobuzele CT BUS revin pe trasee. Programul de transport se va desfăşura normal", a informat CT Bus.

Joi dimineaţă, conducerea CT Bus a făcut apel la "normalitate" şi le-a transmite angajaţilor să reia activitatea, "pentru a le asigura constănţenilor un serviciu public esenţial", joi fiind a treia zi în care salariaţii companiei de transport public au întrerupt lucrul.

Cei din conducerea CT Bus au mai spus că lasă deschisă calea discuţiilor şi negocierilor, însă acest lucru trebuie să se întâmple într-un cadru detensionat, pentru că "deciziile importante se iau cu calm şi înţelepciune".

Salariaţii companiei de transport public din municipiul Constanţa s-au strâns marţi dimineaţă în curtea societăţii, printr-un protest spontan. Oamenii şi-au arătat nemulţumirea faţă de nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă - angajaţii nebeneficiind de prime de sărbători şi de alte drepturi prevăzute în contract, faţă de intenţia de a se face disponibilizări, de lipsa de dialog arătată de conducerea societăţii, cerându-i directorului general să îşi dea demisia.

Primăria Constanţa a transmis, printr-un comunicat de presă, că protestul spontan declanşat marţi de salariaţii CT Bus S.A. nu respectă cadrul legal privind organizarea conflictelor de muncă şi nu a fost notificat conform legii, putând fi considerat drept un protest ilegal.

Conform administraţiei locale, situaţia semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relaţiilor de muncă, a politicilor salariale şi a dialogului social revine conducerii CT Bus, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.

