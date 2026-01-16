Live TV

Video Avalanșă de mari dimensiuni în Munţii Rodnei. Salvamontiştii avertizează asupra riscului de noi avalanșe: „Toată creasta e încărcată”

Data publicării:
avalansa
Avalanșă de mari dimensiuni în Munţii Rodnei. Foto: Facebook/Salvamont Maramureș

Salvamontiştii din Maramureş anunță că, în ultimele 24 de ore, în şaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari diminensiuni și avertizează asupra riscului de noi astfel de incidente este mare. „Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea declanşării altor avalanşe”, atrag atenția salvamontiștii, precizând că este un risc ridicat şi în Munţii Maramureşului şi Munţii Ţibleş.

Reprezentanţii Salvamont Maramureş au transmis, vineri, că în Munţii Rodnei, Munţii Maramureşului şi Munţii Tibleş există un ”risc real de avalanşă şi dificultăţi majore de deplasare”, având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat, de până la 1,5 metri, precum şi încălzirea din ultimele zile.

”În ultimele 24 ore, în Maramureş, în Munţii Rodnei, mai precis în şaua Galaţiului - faţa nordică s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, în jur de 50-75 metri lăţime şi 150-200 metri. Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea declanşării altor avalanşe”, au avertizat salvamontiştii.

Ei au prezentat o listă cu elementele esenţiale de siguranţă pe care orice turist ar trebui să le aibă în rucsac în aceste condiţii.

Astfel, este vorba de un kit de supravieţuire pe timp de iarnă, format din echipament de siguranţă: kit-ul de avalanşă (sondă, lopată, dispozitiv de căutare - DVA, colţari) dacă există intenţia de a ieşi de pe pârtiile amenajate, energie de rezervă: un acumulator extern (power bank), deoarece frigul descarcă bateriile telefoanelor mult mai rapid, sursă de lumină: o lanternă frontală cu baterii de rezervă (ziua este scurtă, iar vizibilitatea poate scădea brusc), hidratare şi calorii: termos cu ceai cald şi alimente bogate în energie (ciocolată, batoane proteice, nuci), folie de supravieţuire: ocupă loc puţin, dar poate preveni hipotermia în caz de accidentare.

Totodată, salvamontiştii au enumerat semnele de pericol la care turiştii trebuie să fie atenţi.

”Sunete de tip «whumpf»: Zgomotul înfundat care indică prăbuşirea unui strat de zăpadă sub greutatea ta. Cornişele de zăpadă: Acele «streaşini» formate de vânt pe creste; nu te apropia de margine, se pot rupe oricând. Schimbarea bruscă a temperaturii: Încălzirea rapidă face zăpada instabilă şi grea”, au transmis aceştia.

De altfel, turiştii fără experienţă sunt sfătuiţi să rămână pe pârtiile amenajate din staţiuni precum Borşa, Cavnic, Şuior sau Izvoare, unde zonele sunt monitorizate şi riscurile sunt controlate.

