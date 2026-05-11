Avarie la o conductă de gaz, în Turnu Măgurele: zeci de oameni au fost evacuați

Foto: ISU Teleorman

Zeci de persoane au fost evacuate, luni după-amiază, dintr-un bloc de locuinţe din municipiul Turnu Măgurele, după ce un muncitor care lucra pe un buldoexcavator a avariat o conductă magistrală care transportă gaze naturale. Incidentul a avut loc în apropierea unei şcoli în care nu se aflau elevi, în unitate învăţându-se doar dimineaţă. La ora transmiterii acestei ştiri, nu mai sunt scăpări de gaze, informează autorităţile din judeţul Teleorman.

Avaria s-a produs luni, în jurul orei 17.00, în apropierea Şcolii Gimnaziale Nr. 4 din Turnu Măgurele, unde un buldoexcavator care realiza lucrări la un centru comercial a lovit o magistrală care transportă gaz natural.

„Primele forţe de intervenţie au dispus măsurile necesare pentru protejarea cetăţenilor, în sensul că aproximativ 30 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc de locuinţe aflat la circa 40 de metri de locul incidentului”, au transmis oficialii ISU Teleorman.

În şcoala în apropierea căreia s-a produs incidentul nu se afla niciun elev, în unitatea de învăţământ cursurile desfăşurându-se doar dimineaţa.

Şi circulaţia rutieră a fost oprită în zonă, echipajele de poliţie redirecţionând traficul pe străzi ocolitoare.

La locul evenimentului au intervenit pompierii cu două echipaje de stingere, două ambulanţe SAJ, un echipaj care face măsurători în caz de accident chimic, biologic, radiologic sau nuclear, precum şi două echipe ale distribuitorului de gaze.

La ora transmiterii acestei ştiri, circuitul pe magistrala de gaze a fost oprit, iar măsurătorile realizate de specialişti arată că nu mai există pericol pentru populaţie.

Locatarii evacuaţi preventiv s-au întors în siguranţă, în locuinţele lor.

La faţa locului se află în continuare echipele companiei de gaz pentru remedierea avariei produse la conductă.

