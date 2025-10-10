Live TV

Avarie majoră în Capitală: aproape 1.900 de blocuri nu au apă caldă. Cei mai afectați sunt bucureștenii din Sectorul 2

tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Foto: Inquam Photos / George Călin

Avarie majoră în București: aproape 1.900 de blocuri nu au apă caldă în acest moment. Sistemul de termoficare funcționează vineri la o capacitate de 87% din cauza unor lucrări, potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica în aplicația Termo Alert.

Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 87% din cauza lucrărilor efectuate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), anunță Termoenergetica. Imobilele deficitare sunt în proporție de 11,51%, iar imobilele oprite sunt în proporție de 1,49%. Astfel, sunt 1.060 blocuri/imobile deficitare și sute de blocuri/ imobile oprite.

Cele mai multe avarii sunt în sectorul 2 al Capitalei. Este afectat și Spitalul Fundeni, potrivit site-ului Termoenergetica, acolo unde se fac monitorizările cu privire la funcționare a sistemului de termoficare. Însă foarte multe avarii sunt și în sectoarele 5 și 6. 

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

Autoritățile anunță faptul că multe dintre avarii vor fi remediate până mâine (n.r. sâmbătă) seară, la miezul nopții, însă sunt și zone unde apa caldă va fi repusă în funcțiune abia pe 15 octombrie.

CMTEB reamintește că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

