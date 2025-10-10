Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 87% din cauza lucrărilor efectuate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), anunță Termoenergetica. Imobilele deficitare sunt în proporție de 11,51%, iar imobilele oprite sunt în proporție de 1,49%. Astfel, sunt 1.060 blocuri/imobile deficitare și sute de blocuri/ imobile oprite.

Cele mai multe avarii sunt în sectorul 2 al Capitalei. Este afectat și Spitalul Fundeni, potrivit site-ului Termoenergetica, acolo unde se fac monitorizările cu privire la funcționare a sistemului de termoficare. Însă foarte multe avarii sunt și în sectoarele 5 și 6.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

Autoritățile anunță faptul că multe dintre avarii vor fi remediate până mâine (n.r. sâmbătă) seară, la miezul nopții, însă sunt și zone unde apa caldă va fi repusă în funcțiune abia pe 15 octombrie.