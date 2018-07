Cum putem transforma învățământul din România într-un model de succes? Bacalaureatul britanic vs. bacalaureatul românesc

Dacă săptămâna trecută am pus bacul românesc sub lupă, săptămâna aceasta discutăm despre metodele prin care îl putem transforma într-un model de succes. Și nu doar atât! Experții în educație ne spun cum putem crește generații mai descurcărețe!

Pentru elevii de clasa a 12-a, a început numărătoarea inversă. Ca-n fiecare an, exercițiul care îi pune în dificultate pe elevi este analizarea unei opere literare studiate. Dar, la o privire mai atentă, provocarea sistemului este alta: pregătirea elevilor.

Daniela Vișoianu, președinte Coaliția pentru Educație: Copilul trebuie să înțeleagă de ce învață un anumit lucru, în ce fel îi folosește lui lucrul respectiv. Îi auzeam pe cei de la evaluarea națională ce bine că ne-a picat genul epic, că genul liric punea mai multe probleme. Cât de des îți trebuie informația că un roman este în genul epic sau este în genul liric?

Șerban Iosifescu, președinte ARACIP: Nu este vorba doar de o schimbare a evaluării, ci și de modul în care un anumit conținut se predă.

Daniela Vișoianu, președinte Coaliția pentru Educație: Hai să ne mutăm mai departe și să vedem cum îți imbogățește viața poezia, măcar o dezbatere, un dialog, de ce funcționează inclusiv terapeutic sau de ce este un bun exercițiu de memorie să învățăm poezii. Sunt multe alte lucruri pe care putem să le facem în așa fel încât să fie relevant de ce e important pentru oricine. În liceu in mod deosebit exista o mare capacitate fizică și intelectuala sa facem sa ducem procese intelectuale aprofundate. Dar profesorul este cheia de sistem pentru ca daca el este un adult intreg in sala de clasa, poate sa practice acele comportamente pe care le vrea transferate asupra copilului.

Elevii români sunt campioni la memorarea noțiunilor teoretice, spun experții în educație. Însă balanța nu înclină în favorea lor când vine vorba de cunoștințele pe care le aplică în viața de zi cu zi. Nu același lucru se poate spune despre copiii din sistemul de învățământ britanic, unde în centrul atenției se află abilităţile lor.

Phillip Walters, director British School of Bucharest: Curricula românească este consistentă, din câte am văzut. Nu că cea britanică nu ar fi consistentă, dar cred că ne concentrăm mai mult pe abilităţile de care elevul are nevoie, ne concentrăm mai mult pe dezbatere, pe prezentare, discuţii, muncă de echipă, colaboare.

Daniela Vișoianu, președinte Coaliția pentru Educație: Învațarea trebuie sa aibă legatură cu realitatea si nici macar nu e pe disciplina pentru ca daca ai o problema cu apa sau cu temperatura in casa nu se trateaza la disciplina fizica sau la disciplina chimie. Se trateaza global ca in realitate.

Phillip Walters, director British School of Bucharest: În ceea ce priveşte sistemul care pune elevul în centru, cred că stilurile de predare, natura lecţiilor, felul în care sunt prezentate reprezintă diferenţa majoră şi mi-am dat seama de asta când am luat un elev din clasa a 11-a din sistemul de educaţie românesc. Era un elev foarte înzestrat, dar, deşi avea cunoştinţe teoretice foarte bune, cele practice erau extrem de slabe.

Reușitele sistemului de învățământ britanic se văd și la nivel de bacalaureat. Dacă în România aproape jumătate dintre studenți renunță la facultate încă din primul an de studiu, elevii britanici sunt încurajați să facă din pasiunile lor o profesie.

Șerban Iosifescu, președinte ARACIP: Dă rezultate, de exemplu în sistemul britanic șI alte sisteme inspirate de cel britanic, o divizare sectorială. Adică tu pentru A level, care este echivalentul examenului de bacalureat, dar de fapt este un an în plus, un an întreg de școală pe care-l faci, ești examinat la discipline pe care ți le alegi tu, și în funcție de disciplinele alese ai acces la instituții de învățământ superior.

Phillip Walters, director British School of Bucharest: În ultimii doi ani de studiu, elevii noştri aleg să studieze patru sau chiar trei materii. Deci, dacă pasiunea ta este literatura engleză şi asta ai vrea să studiezi la facultate, atunci, cel mai probabil, vei învăţa literatura engleză şi poate istorie, artă. Nu trebuie să înveţi matematică dacă nu este unul dintre punctele tale forte. Aici e diferenţa. Încearcă să construiască pe punctele forte ale elevului decât pe ceea ce ar putea fi o slăbiciune.

Șerban Iosifescu, președinte ARACIP: Ați atins o problemă foarte delicată și anume lipsa practică a serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi. Ele trebuie începute din grădiniță și continuate pe tot parcursul școlarității.

În România, drumul spre schimbare este lung și anevoios. Dar nu imposibil de parcurs.

Daniela Vișoianu, președinte Coaliția pentru Educație: În Republica Moldova au avut proiect pilot de flexibilizare a structurii de liceu pe care l-au generalizat din anul școlar 2017-2018. În ultimii ani de liceu ai 6 discipline de bază și restul îți așezi programul în așa fel încât îți completează aceste discipline de bază, iar cele șase sunt pe interesele tale, pe ceea ce te preocupă pe tine pentru bacalaureat sau pentru ulterior. Nici măcar nu trebuie să mă duc în Marea Britanie pentru că existe țări cu același trecut cu al nostru, tot un sistem de învățământ da, moștenit, generalizat rusesc, în care s-au schimbat lucrurile într-o direcție care ține cont de modul în care funcționează mintea adolescentului.

