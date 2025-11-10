Live TV

Bărbat împușcat de polițiști după ce a refuzat să se îndepărteze de fosta concubina care avea ordin de protecție împotriva sa

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii au tras focuri de armă în aer. Într-un final, a fost împuşcat în picior.

„La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 18:30, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza satului Tălpigi, comuna Ghidigeni, judetul Galati, au observat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea respectivă, aflat în prezenţa fostei sale concubine, o femeie de 23 de ani. Întrucât împotriva bărbatului era emis un ordin de protecţie, prin care îi era interzisă apropierea de persoana vătămată, poliţiştii i-au solicitat acestuia să se îndepărteze”, a transmis, luni seară, IPJ Galaţi, potrivit News.ro.

Poliţiştii au precizat că bărbatul a devenit recalcitrant şi s-a îndreptat către poliţişti având asupra sa un cuţit.

„În pofida somaţiilor legale, acesta nu a renunţat la obiectul respectiv, motiv pentru care unul dintre poliţişti a efectuat mai multe focuri de armă în plan vertical, fără ca bărbatul să se conformeze. Ulterior, poliţistul a tras focuri de armă asupra bărbatului, în zona membrelor inferioare. Persoana în cauză a fost imobilizată şi transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

O femeie de 25 de ani a murit sâmbătă seară, după ce a fost înjunghiată cu 15 lovituri de cuţit pe o stradă din comuna Beciu, judeţul Teleorman, de către soţul său, pe numele căruia exista un ordin de protecţie, în prezenţa fiului lor de trei ani, pe care tânăra îl avea în braţe. 

După ce şi-a înjunghiat soţia, bărbatul a mers la locuinţa părinţilor săi, unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. În prezent, el este internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, în secţia ATI.

