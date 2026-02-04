Live TV

Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri

putin si xi
Xi Jinping și Vladimir Putin / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat negocieri urgente cu președintele Chinei, Xi Jinping, la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat că India, principalul cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, va opri importurile.

În cadrul unei conversații video, Putin a calificat drept „strategică” parteneriatul în domeniul energetic cu China, care a devenit principalul cumpărător de „aur negru” din Rusia și care, în total, de la începutul războiului, a achiziționat energie de la Kremlin în valoare de peste 230 de miliarde de dolari.

Anul trecut a avut loc o „ușoară scădere” a volumului comerțului cu China, „chiar o ajustare a indicatorilor”, s-a plâns Putin. Cu toate acestea, Rusia rămâne „lider în furnizarea de resurse energetice către RPC” și este gata „să continue coordonarea strânsă pe teme globale și regionale”, a subliniat președintele.

Negocierile cu Xi au avut loc la două zile după ce Trump a anunțat reducerea taxelor vamale pentru India în schimbul renunțării la petrolul rusesc și a declarat că ar putea anula și tarifele penale suplimentare de 25% pe care le-a introdus pentru cooperarea energetică cu Kremlinul.

Potrivit Reuters, rafinăriile indiene nu au primit încă instrucțiuni să înceteze complet importul de barili ruși și așteaptă decizia guvernului. Dacă aceasta va avea loc, potrivit surselor agenției, India va avea nevoie de o perioadă de tranziție, deoarece livrările pentru februarie și martie sunt deja contractate.

Nu se știe cu certitudine cât petrol cumpără India în prezent din Rusia. Bloomberg, citând datele Kpler, estimează livrările din ianuarie la 1,1 milioane de barili pe zi — cu 700.000 de barili mai puțin decât în noiembrie și cu 400.000 mai puțin decât în ianuarie 2025. S&P Global afirmă că volumele au scăzut de 3,5 ori în termeni anuali și cu 57% față de luna precedentă — până la doar 436.000 de barili pe zi.

Potrivit Bloomberg, tot petrolul refuzat de India este cumpărat de China: aceasta a crescut importurile în ianuarie până la un nivel aproape record de 1,6 milioane de barili pe zi. Livrările către RPC au fost mai mari doar o singură dată — în iulie 2024 (1,7 milioane de barili pe zi).

Rusia mărește reducerile pentru clienții indieni, iar anumite loturi au fost trimise în porturile indiene la 25 de dolari pe baril – mai mult decât dublu mai ieftin decât marca Brent. Este puțin probabil ca India să renunțe complet la petrolul rusesc în viitorul apropiat, consideră analiștii Kpler: în primul trimestru, ei se așteaptă la importuri „stabile” în volumul de 1,1-1,3 milioane de barili pe zi.

