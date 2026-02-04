Live TV

Bogdan Ivan, despre decizia de închidere a minelor pe cărbune introdusă în PNRR: Unii cu trotinete electrice au făcut mult rău României

Data publicării:
bogdan ivan
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, despre decizia de închidere a centralelor pe cărbune, introdusă în PNRR că unii cu trotinete electrice şi care se plimbă prin sandale au făcut atât de mult rău României şi atunci şi acum, că nu-şi pot imagina.

”România şi-a asumat în 2020-2021, când era negocierea PNRR-ului, cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Ar trebui întrebaţi oamenii care au decis lucrul ăsta. Şi funcţionarii au spus că aşa au zis cei de la MIPE, aşa a zis ministrul. Eu am spus-o direct şi răspicat, unii cu trotinete electrice şi care se plimbă prin sandale au făcut atât de mult rău României şi atunci şi acum, că nu-şi pot imagina, şi am ajuns la o situaţie aproape imposibilă, anul trecut, la Ministerul Energiei, când trebuiau închise centralele pe cărbune până în 31 decembrie, pentru că România a încasat 1,8 miliarde de euro bani pentru a face centralele noi, gas to power, fotovoltaic cu stocare, pentru a înlocui centralele pe cărbune. Am luat banii, au intrat în conturile Ministerul de Finanţe, au fost folosiţi la tot felul de lucruri, iar proiectele energetice au rămas pe hârtie” a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la DCNews, citat de News.ro.

El a precizat că a reuşit la finalul anului trecut să înceapă construcţia cu unui part fotovoltaic şi unui parc de stocare.

”Acum avem o ofertă la una dintre cele două termocentrale, dar durează patru ani să le punem în funcţiune, pentru că până în 2029-2030 ne ducem cu ele. Şi am ajuns în situaţia în care Comisia să ne spună, da, păstraţi centralele pe cărbune, dar plătiţi penalitatea de 1,8 miliarde de euro înapoi, pentru că nu aţi folosit acei bani ca să înlocuiţi centralele”, a mai afirmat Ivan.

Potrivit ministrului Energiei, ”a fost o decizie politică a României să stabilească această ţintă pentru anul 2025, comparativ cu Polonia, care a făcut-o până în 2049, Germania până în 2039Eram într-o emisiune, când pe criza generată de războiul din Ucraina şi pe embargoul cu importurile de gaz de la Ruşi, în Germania se petrecea următorul fenomen.

Ministrul a menţionat că ”total împotriva interesului economic a României a fost făcut acest lucru”.

”Dacă mă întrebaţi pe mine, să scoţi 7.000 de megawatt capacitate de producţie în bandă a României în ultimii 15 ani, până în 2023, că din 2023 nu s-a mai scos, adică jumătate din capacitatea ta de producţie a ţării, să o scoţi şi să nu pui nimic în loc, da, este fix acest lucru. Şi să faci România dependentă de importuri foarte scumpe, este fix acest lucru. Eu am două ţinte foarte clare în mandatul ăsta. Am spus-o de la început, România să fie independentă energetic, să se transforme din importator net în exportator net. Nu e un vis, e o realitate pe care o proiectăm serios şi sănătos. Nu o să spun că de mâine, eu sunt de şase luni la Ministerul Energiei, şi nu o să spun că de mâine o să fie încă 10.000 de MW în piaţă. Aş minţi să spun lucrul ăsta. În schimb, am luat fiecare proiect până la finalul acestui an, o să intrăm în piaţă cu minim 2.000 de MW noi, capacitatea de producţie energetică şi 2.000 de MW stocare”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Alegeri Ungaria
5
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PNRR steag UE
Cum a susținut PNRR creșterea economică a României și ce risc major apare după 2026
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei propune bonificații pentru românii cu venituri mici: 100 lei la gaze și 50 lei la curent
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție”
stalpi de electricitate cu apus pe fundal
Peste 100 de milioane de euro pentru rețele inteligente România–Bulgaria. Anunțul ministrului Energiei
Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie
Recomandările redacţiei
femeie care porneste caloriferul
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii...
Nicoleta Pauliuc
„Este o linie roșie”. Nicoleta Pauliuc cere excepții pentru bolnavii...
2026-02-04-9813
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
Ultimele știri
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online”. Detalii despre cazul României
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”