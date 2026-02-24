Live TV

Video Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra autorizării jocurilor de noroc. Ce spune premierul despre descentralizare

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat, marți, două ordonanțe de urgență esențiale: una privind relansarea economică, iar cealaltă axată pe administrație. Premierul a explicat, referitor la cel ce-al doilea act normativ al Executivului că are rolul de a eficientiza administrația publică și sprijinirea descentralizării. Măsurile prevăd audituri privind cheltuielile de personal, simplificarea procedurilor de descentralizare și consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici urbane eficiente.

Potrivit șefului Guvernului, ordonanța le va permite administrațiilor locale să decidă și asupra funcționării jocurilor de noroc, transferând astfel mai multă putere către nivelul local și promițând servicii mai bune pentru cetățeni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Redăm mai jos principalele declarații ale premierului Ilie Bolojan:

  • „Am adoptat în această şedinţă extradordinară de Guvern două ordonanţe foarte importante, cea privind relansarea economică şi cea referitoare la reforma administraţiei. Prima vine să completezevine să completeze cadrul fiscal şi bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în aşa fel încât să pună economia ţării noastre pe baze mai sănătoase şi să creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă, în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă.
  • Cea privind reforma în administrație vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația locală, cât și cea centrală. În primul rând face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România.
  • Ea vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, aducând prevederi importante privind scurtarea procedurilor de descentralizare, scurtarea acestora. Acest pachet vine, de asemenea, să întărească capacitatea administraţiei publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor şi impozitelor locale, în domeniul planificării urbane şi întăreşte capacitatea administrativă a întregii administraţii publice locale din România, încurajându-le, aşa cum am spus, să fie mai performante şi mai eficiente.
  • Ordonanța cuprinde prevederi importante în ceea ce priveşte scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora şi crearea de baze legale pentru transferul activelor, care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt, de exemplu, bazele sportive, către autorităţile locale care au angajamente explicite de a le reabilita şi pune la dispoziţia comunităţii.
  • Este un aspect important care mută decizia spre marile autorităţi locale din România. Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România, în aşa fel încât să avem o administraţie mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetăţenilor.
  • De asemenea, se impun măsuri care ţin de creşterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care ţin de ordine publică şi siguranţă naţională.
  • În plus, sunt măsuri de creşterea eficienţei în domeniul sănătăţii, în domeniul culturii, în aşa fel încât şi aceste sectoare să avem rezultate mai bune şi servicii mai bune pentru cetăţenii.
  • Acest pachet să întărească capacitatea administrației publice locale de a genera politici în domeniul urbanismului, în domeniul taxelor și impozitelor. Autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc”.

Referitor la noile reglementări privind autorizarea pentru jocurile de noroc, nota de fundamentare a ordonanței de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede următoarele:

  • „În ceea ce privește legislația din domeniul jocurilor de noroc, modificarea propusă consacră rolul activ al autorităților administrației publice locale în reglementarea și controlul desfășurării jocurilor de noroc pe teritoriul propriu, prin instituirea unei obligații clare pentru operatori de a solicita în prealabil acordul acestora, respectiv eliberarea unei autorizații anuale de funcționare eliberată de autoritățile dministrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea. În exercitarea acestei competențe, autoritățile locale vor putea aproba sau respinge solicitările în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității.
  • Operatorii economici trebuie să obțină autorizația anuală de funcționare eliberată de autoritățile administrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea și să plătească taxa locală după expirarea autorizaţiei valabile de exploatare a jocurilor de noroc deja eliberată de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc”.

Referitor la sprijinirea procesului descentralizării despre care a vorbit premierul, nota de fundamentare a actului normativ menționat mai sus prevede următoarele aspecte:

  • „În domeniul descentralizării prin prezentul act normativ se urmărește simplificarea și accelerarea semnificativă a procesului de descentralizare administrativă. Modificările şi completările propuse au în vedere eliminarea paşilor birocratici care generează întârzieri nejustificate şi care sunt consumatori excesivi de resurse fără a contribui substanțial la îmbunătățirea procesului decizional şi/sau la implementarea efectivă a transferului de competențe către autoritățile administrației publice locale.
  • Astfel, se propune eliminarea cerințelor legate de strategiile de descentralizare, de analizele de impact și de fazelepilot simplificând transferul de competențe prin limitarea acestuia exclusiv la elaborarea proiectelor de legi sectoriale, cu consultarea directă a ministerului coordonator al procesului de descentralizare și a structurilor asociative ale autorităților locale.
  • Prin aceste schimbări, se urmăreşte crearea unui adru legislativ simplificat, coerent şi operativ, capabil să sprijine şi să accelereze procesul real de descentralizare, facilitând astfel atingerea obiectivului strategic de consolidare a autonomiei locale şi de eficientizare a administrației publice”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rogobete 3
Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem pentru prima dată creditul fiscal”
ilie bolojan guvern
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma. Te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate”
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și relansarea economică
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației chiar înainte de adoptare: „Unele măsuri permit abuzul”
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi...
politisti
Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre...
Russia Putin
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
Ultimele știri
O expoziție despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist de la Berlin
Un câine, singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a provocat 15 morți. A fost găsit lângă corpul stăpânului
Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Fanatik.ro
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...