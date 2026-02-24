Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat, marți, două ordonanțe de urgență esențiale: una privind relansarea economică, iar cealaltă axată pe administrație. Premierul a explicat, referitor la cel ce-al doilea act normativ al Executivului că are rolul de a eficientiza administrația publică și sprijinirea descentralizării. Măsurile prevăd audituri privind cheltuielile de personal, simplificarea procedurilor de descentralizare și consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici urbane eficiente.

Potrivit șefului Guvernului, ordonanța le va permite administrațiilor locale să decidă și asupra funcționării jocurilor de noroc, transferând astfel mai multă putere către nivelul local și promițând servicii mai bune pentru cetățeni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Redăm mai jos principalele declarații ale premierului Ilie Bolojan:

„Am adoptat în această şedinţă extradordinară de Guvern două ordonanţe foarte importante, cea privind relansarea economică şi cea referitoare la reforma administraţiei. Prima vine să completezevine să completeze cadrul fiscal şi bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în aşa fel încât să pună economia ţării noastre pe baze mai sănătoase şi să creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă, în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă.

Cea privind reforma în administrație vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația locală, cât și cea centrală. În primul rând face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România.

Ea vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, aducând prevederi importante privind scurtarea procedurilor de descentralizare, scurtarea acestora. Acest pachet vine, de asemenea, să întărească capacitatea administraţiei publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor şi impozitelor locale, în domeniul planificării urbane şi întăreşte capacitatea administrativă a întregii administraţii publice locale din România, încurajându-le, aşa cum am spus, să fie mai performante şi mai eficiente.

Ordonanța cuprinde prevederi importante în ceea ce priveşte scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora şi crearea de baze legale pentru transferul activelor, care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt, de exemplu, bazele sportive, către autorităţile locale care au angajamente explicite de a le reabilita şi pune la dispoziţia comunităţii.

Este un aspect important care mută decizia spre marile autorităţi locale din România. Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România, în aşa fel încât să avem o administraţie mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetăţenilor.

De asemenea, se impun măsuri care ţin de creşterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care ţin de ordine publică şi siguranţă naţională.

În plus, sunt măsuri de creşterea eficienţei în domeniul sănătăţii, în domeniul culturii, în aşa fel încât şi aceste sectoare să avem rezultate mai bune şi servicii mai bune pentru cetăţenii.

Acest pachet să întărească capacitatea administrației publice locale de a genera politici în domeniul urbanismului, în domeniul taxelor și impozitelor. Autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc”.

Referitor la noile reglementări privind autorizarea pentru jocurile de noroc, nota de fundamentare a ordonanței de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede următoarele:

„În ceea ce privește legislația din domeniul jocurilor de noroc, modificarea propusă consacră rolul activ al autorităților administrației publice locale în reglementarea și controlul desfășurării jocurilor de noroc pe teritoriul propriu, prin instituirea unei obligații clare pentru operatori de a solicita în prealabil acordul acestora, respectiv eliberarea unei autorizații anuale de funcționare eliberată de autoritățile dministrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea. În exercitarea acestei competențe, autoritățile locale vor putea aproba sau respinge solicitările în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității.

Operatorii economici trebuie să obțină autorizația anuală de funcționare eliberată de autoritățile administrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea și să plătească taxa locală după expirarea autorizaţiei valabile de exploatare a jocurilor de noroc deja eliberată de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc”.

Referitor la sprijinirea procesului descentralizării despre care a vorbit premierul, nota de fundamentare a actului normativ menționat mai sus prevede următoarele aspecte:

„În domeniul descentralizării prin prezentul act normativ se urmărește simplificarea și accelerarea semnificativă a procesului de descentralizare administrativă. Modificările şi completările propuse au în vedere eliminarea paşilor birocratici care generează întârzieri nejustificate şi care sunt consumatori excesivi de resurse fără a contribui substanțial la îmbunătățirea procesului decizional şi/sau la implementarea efectivă a transferului de competențe către autoritățile administrației publice locale.

Astfel, se propune eliminarea cerințelor legate de strategiile de descentralizare, de analizele de impact și de fazelepilot simplificând transferul de competențe prin limitarea acestuia exclusiv la elaborarea proiectelor de legi sectoriale, cu consultarea directă a ministerului coordonator al procesului de descentralizare și a structurilor asociative ale autorităților locale.

Prin aceste schimbări, se urmăreşte crearea unui adru legislativ simplificat, coerent şi operativ, capabil să sprijine şi să accelereze procesul real de descentralizare, facilitând astfel atingerea obiectivului strategic de consolidare a autonomiei locale şi de eficientizare a administrației publice”.

Editor : Ana Petrescu