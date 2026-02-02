Cadru medical găsit mort într-o clinică privată din Pitești

Un bărbat a fost găsit mort, luni, în incinta unei clinici private din municipiul Piteşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.



„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.



Poliţiştii vor întocmi un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor.



„Pentru stabilirea cauzei decesului va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale", precizează IPJ Argeş.



Potrivit unor surse citate de News.ro, bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani era cadru medical, kinetoterapeut, și a fost găsit spânzurat.

