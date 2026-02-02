Live TV

Cadru medical găsit mort într-o clinică privată din Pitești

Data actualizării: Data publicării:
girofar al unei masini de politie
Foto: Shutterstock

Un bărbat a fost găsit mort, luni, în incinta unei clinici private din municipiul Piteşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Poliţiştii vor întocmi un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor.

„Pentru stabilirea cauzei decesului va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale", precizează IPJ Argeş.

Potrivit unor surse citate de News.ro, bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani era cadru medical, kinetoterapeut, și a fost găsit spânzurat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maini cu catuse
Caz șocant în județul Argeș. Un profesor a fost reţinut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
voltaice casa verde
Piteștiul își face centrală electrică fotovoltaică. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de lei
raw bataie la mall 160126 _1__00328
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești: 11 tineri, arestați după o încăierare violentă. Un adolescent de 16 ani a venit cu o macetă
N06 BEBELUS MORT-BETA 140126_02092
Bebeluș mort la o clinică din Craiova. Mărturia tatălui: „Nu știm cauza decesului. Îl resuscitau de o oră și nu ne-a anunțat nimeni”
masina politie lumini noapte seara
Anchetă penală la Craiova după moartea unui nou-născut într-o clinică privată. Tatăl acuză conduita personalului
Recomandările redacţiei
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
ilie bolojan
Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
profimedia-0773853764
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der...
Screenshot 2026-02-02 173348
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ
Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Fanatik.ro
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”