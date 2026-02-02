Live TV

Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ

Data actualizării: Data publicării:
Florian Bodog
Florian Bodog / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
Condamnare cu suspendare în prima instanță

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv, pe 2 februarie, pe Florian Bodog. Fostul ministru al Sănătății fusese condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat că ar fi angajat fictiv o consilieră la Ministerul Sănătății.

„Instanța supremă a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în contextul în care activitatea consilierului personal s-a desfășurat de la distanță, iar natura atribuțiilor specifice acestei funcții nu presupune o prezență fizică obligatorie la sediul instituției”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-un comunicat de presă.

ÎCCJ consideră că „funcția de consilier personal este caracterizată printr-un raport juridic special de încedere și colaborare directă, având un conținut preopnderent intelectual și consultativ”.

„Totodată, instanța supremă a stabilit că eventualele neregularități de ordin administrativ privind formalizarea raportului de muncă nu pot fi subsumate sferei răspunderii penale, dreptul penal având caracter de ultima ratio și neputând fi utilizat pentru sancționarea deficiențelor de organizare sau control instituțional”, potrivit ÎCCJ.

Înalta Curte a mai subliniat că „reafirmă principiul potrivit căruia dreptul penal nu poate substitui mecanismele administrative și nu poate fi extins dincolo de limitele legale”.

Condamnare cu suspendare în prima instanță

Florian Bodog a fost trimis în judecată în august 2021, de către procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi angajat-o pe Olivia Marcu în funcția de consilieră personală la Ministerul Sănătății, deși aceasta nu a prestata niciun serviciu în cadrul instituției.

În perioada februarie 2017 - ianuarie 2018, Marcu a încasat salarii fără a fi prezentă la minister, iar Bodog a semnat foile colective de prezență în locul acesteia, atestând astfel că aceasta a lucrat, deși nu era cazul.

Aceste fapte au fost descoperite în urma unei anchete desfășurate de DNA, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că angajarea fictivă a fost făcută pentru a asigura plata salariilor, fără ca persoana respectivă să îndeplinească vreo atribuție de serviciu.

Pe 3 decembrie 2024, Florian Bodog, dar și Olivia Marcu, au fost condamnați în acest dosar la doi ani de închisoare cu suspendare.

Potrivit instanței, Florian Bodog a semnat, în fals, documente care atestau prezența acesteia la serviciu, precum și două contracte individuale de muncă și o declarație pe proprie răspundere.

Deși Bodog a fost achitat pentru acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru cele trei acte semnate în numele consilierei, el a fost găsit vinovat de abuz în serviciu.

Cei doi au fost obligați, de asemenea, să returneze Ministerului Sănătății suma de 74.461 lei, reprezentând salariile plătite consilierei Marcu în perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, perioadă în care aceasta nu s-a prezentat niciodată la locul de muncă.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zfv fsv gSFS
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani
marius voineag seful dna
Șeful DNA, despre acuzațiile referitoare la justiție și o posibilă bătălie pe funcții: „Nu prea cred în coincidenţe”
Sorina Pintea
ÎCCJ: A cincea amânare în pronunțarea asupra recursului în casație depus de fosta ministră Sorina Pintea, condamnată la închisoare
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul. Condamnarea este definitivă
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra rămâne în arest. Fiul și nepotul mercenarului, plasați în arest la domiciliu
Recomandările redacţiei
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
ilie bolojan
Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
profimedia-0773853764
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der...
Screenshot 2026-02-02 173348
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației
Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve
Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament închiriat în Bucureşti
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Fanatik.ro
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”