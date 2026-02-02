Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv, pe 2 februarie, pe Florian Bodog. Fostul ministru al Sănătății fusese condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat că ar fi angajat fictiv o consilieră la Ministerul Sănătății.

„Instanța supremă a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în contextul în care activitatea consilierului personal s-a desfășurat de la distanță, iar natura atribuțiilor specifice acestei funcții nu presupune o prezență fizică obligatorie la sediul instituției”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-un comunicat de presă.

ÎCCJ consideră că „funcția de consilier personal este caracterizată printr-un raport juridic special de încedere și colaborare directă, având un conținut preopnderent intelectual și consultativ”.

„Totodată, instanța supremă a stabilit că eventualele neregularități de ordin administrativ privind formalizarea raportului de muncă nu pot fi subsumate sferei răspunderii penale, dreptul penal având caracter de ultima ratio și neputând fi utilizat pentru sancționarea deficiențelor de organizare sau control instituțional”, potrivit ÎCCJ.

Înalta Curte a mai subliniat că „reafirmă principiul potrivit căruia dreptul penal nu poate substitui mecanismele administrative și nu poate fi extins dincolo de limitele legale”.

Condamnare cu suspendare în prima instanță

Florian Bodog a fost trimis în judecată în august 2021, de către procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi angajat-o pe Olivia Marcu în funcția de consilieră personală la Ministerul Sănătății, deși aceasta nu a prestata niciun serviciu în cadrul instituției.

În perioada februarie 2017 - ianuarie 2018, Marcu a încasat salarii fără a fi prezentă la minister, iar Bodog a semnat foile colective de prezență în locul acesteia, atestând astfel că aceasta a lucrat, deși nu era cazul.

Aceste fapte au fost descoperite în urma unei anchete desfășurate de DNA, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că angajarea fictivă a fost făcută pentru a asigura plata salariilor, fără ca persoana respectivă să îndeplinească vreo atribuție de serviciu.

Pe 3 decembrie 2024, Florian Bodog, dar și Olivia Marcu, au fost condamnați în acest dosar la doi ani de închisoare cu suspendare.

Potrivit instanței, Florian Bodog a semnat, în fals, documente care atestau prezența acesteia la serviciu, precum și două contracte individuale de muncă și o declarație pe proprie răspundere.

Deși Bodog a fost achitat pentru acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru cele trei acte semnate în numele consilierei, el a fost găsit vinovat de abuz în serviciu.

Cei doi au fost obligați, de asemenea, să returneze Ministerului Sănătății suma de 74.461 lei, reprezentând salariile plătite consilierei Marcu în perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, perioadă în care aceasta nu s-a prezentat niciodată la locul de muncă.

Editor : M.G.