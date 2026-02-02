Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve

Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o școală din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi racolat și agresat sexual o elevă minoră, oferindu-i bani, bunuri și avantaje în schimbul acceptării unei relații. Dosarul include infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, potrivit News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț informează, luni, că instanța a dispus, la solicitarea Parchetului, arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului angajat ca personal didactic auxiliar la școală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – iunie 2025, bărbatul ar fi racolat în scop sexual și ar fi agresat sexual o elevă a instituției de învățământ, abuzând de poziția sa recunoscută de încredere și autoritate asupra minorei și de situația vădit vulnerabilă a acesteia. În același scop, bărbatul i-ar fi oferit elevei bani, diferite bunuri și avantaje, în schimbul acceptării unei relații.

Dosarul are ca obiect infracțiunile de agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, toate în formă continuată.

La solicitarea procurorilor, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

