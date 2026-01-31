Caz șocant în județul Argeș. Un profesor a fost reţinut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii

Un profesor în vârstă de 64 de ani a fost reţinut pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni au început cercetările în acest caz după ce au fost sesizaţi, în urmă cu o zi, de către o femeie din comuna Dârmăneşti că fiica sa, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală.

„Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi buze. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş, citat de Agerpres.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a anunţat anterior că va convoca reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi pe cei ai structurilor de ordine publică, după mai multe incidente care au avut loc în ultima perioadă în unităţi de învăţământ.

În cadrul şedinţei, care va avea loc luni, vor fi stabilite „măsuri clare care să garanteze siguranţa în şcoli şi în imediata lor vecinătate".

„Această decizie vine în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş. La o şcoală din Dârmăneşti, situaţia este de o gravitate extremă: o elevă de doar 13 ani a reclamat că un profesor, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut un comportament neadecvat la adresa sa. La acest moment profesorul se află la audieri", a precizat Ioana Făcăleaţă.

