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Exclusiv Ciprian Ciucu, despre lucrările din Herăstrău: „După ce oamenii s-au isterizat, m-am isterizat și eu”

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Ciprian Ciucu Foto: Digi24
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Ciprian Ciucu a dat detalii, în direct la Digi24, despre stadiul lucrărilor de pe malul lacului Herăstrău. Primarul Capitalei subliniază că, în acest moment, în teren sunt peisagiști care evaluează fiecare arbore care ar urma să fie afectat, într-un fel sau altul, de aceste lucrări.

„Problema este că oamenii s-au isterizat, poate pe bună dreptate, că vor fi tăiați niște arbori. Nu ai cum să vii cu lucrări de infrastructură de acest tip de baraj fără să tai arbori crescuți fix acolo (...) După ce oamenii s-au isterizat, m-am isterizat și eu. Și eu vreau să rămână cât mai mulți copaci. Peisagiștii evaluează, sunt în teren, echipe de 20-30 de oameni în teren, care evaluează arbore cu arbore, care va fi defrișat, care va fi salvat și care va fi toaletat”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Acesta a subliniat că „lucrările vor prinde viteză” și că „sunt în grafic”. 

„Este un constructor specializat în astfel de lucrări hidrologice, nu este luat de pe o firmă de apartament, asta știe să facă. Urmează planificarea pe care o are și îmi spune că a început”, a mai menționat Ciucu. 

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Editor : M.G.

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