Ciprian Ciucu numește propunerile de miniștri alese de Eugen Tomac să facă parte din viitorul guvern „tehnocrați roșii”. Prim-vicepreședintele PNL critică dur numirile pentru ministere și susține că unele persoane ar fi „servite de PSD”. „Este prea mare coincidență”, a mai spus liderul liberal, marți, la Digi24.

„Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roșii. Noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, nu vom mai participa la nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD.

Mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găseasca cineva cu profilul lui Tomac sau Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de PSD”, a spus Ciprian Ciucu.

„Cum ajungea domnul Masala în atenția domnului Tomac sau cum ajungea domnul Ionaș în atenția lui. E o coincidență mult prea mare.

(...)

Faptul că domnul Ionaș este apropiat de către PSD și a fost consilierul domnului Grindeanu este cumva o dovadă? Eu zic că este.

Domnul Tomac nu este în cea mai ușoară postură. E clar că are o misiune destul de grea și și-a asumat-o cu curaj și îl felicit pentru acest lucru.

Problema noastră nu este cu domnul Tomac, cu domnul Niculescu, cu domnul Papahagi și cu alți oameni care au cu adevărat un profil tehnocrat. Această coincidență ca oameni care de-a lungul timpului au fost apropiați de PSD și sunt recunoscuți ca atare în societate - că nu ne-am născut ieri - au venit fix pe portofoliile pe care au fost până acum cei de la PSD”, a mai spus Ciucu.

Acesta a spus că Biroul Politic Național al PNL va decide joi dimineață dacă va decide să susțină guvernul Tomac.

„Cei care vor vota altfel, își vor asuma consecințele propriului vot. Nu știu care sunt acelea, că nu am discutat”, mai susține Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, luni, pe Facebook, după negocierile dintre premierul desemnat Eugen Tomac și partidele parlamentare, că lista de miniştri propusă de e „cusută cu aţă alb-fosforescentă” şi pare să protejeze interesele PSD.

În urma discuțiilor cu liberalii, Tomac a transmis că este încrezător și l-a asigurat pe Ilie Bolojan că este dispus să continue unele reforme începute deja.

Editor : Alexandru Costea