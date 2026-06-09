Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu: Domnul Tomac a venit cu propuneri de miniștri care sună a tehnocrați roșii. E prea mare coincidența

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu numește propunerile de miniștri alese de Eugen Tomac să facă parte din viitorul guvern „tehnocrați roșii”. Prim-vicepreședintele PNL critică dur numirile pentru ministere și susține că unele persoane ar fi „servite de PSD”. „Este prea mare coincidență”, a mai spus liderul liberal, marți, la Digi24.

„Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roșii. Noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, nu vom mai participa la nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD. 

Mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găseasca cineva cu profilul lui Tomac sau Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de PSD”, a spus Ciprian Ciucu. 

„Cum ajungea domnul Masala în atenția domnului Tomac sau cum ajungea domnul Ionaș în atenția lui. E o coincidență mult prea mare. 

(...) 

Faptul că domnul Ionaș este apropiat de către PSD și a fost consilierul domnului Grindeanu este cumva o dovadă? Eu zic că este. 

Domnul Tomac nu este în cea mai ușoară postură. E clar că are o misiune destul de grea și și-a asumat-o cu curaj și îl felicit pentru acest lucru. 

Problema noastră nu este cu domnul Tomac, cu domnul Niculescu, cu domnul Papahagi și cu alți oameni care au cu adevărat un profil tehnocrat. Această coincidență ca oameni care de-a lungul timpului au fost apropiați de PSD și sunt recunoscuți ca atare în societate - că nu ne-am născut ieri - au venit fix pe portofoliile pe care au fost până acum cei de la PSD”, a mai spus Ciucu. 

Acesta a spus că Biroul Politic Național al PNL va decide joi dimineață dacă va decide să susțină guvernul Tomac. 

„Cei care vor vota altfel, își vor asuma consecințele propriului vot. Nu știu care sunt acelea, că nu am discutat”, mai susține Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, luni, pe Facebook, după negocierile dintre premierul desemnat Eugen Tomac și partidele parlamentare, că lista de miniştri propusă de e „cusută cu aţă alb-fosforescentă” şi pare să protejeze interesele PSD. 

În urma discuțiilor cu liberalii, Tomac a transmis că este încrezător și l-a asigurat pe Ilie Bolojan că este dispus să continue unele reforme începute deja. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
3
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
4
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_TOMAC_PNL_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numele care lipsesc din Guvernul Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus de Eugen Tomac nu trece de Parlament
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea Guvernului în Parlament. Lista miniștrilor va fi depusă până vineri
WhatsApp Image 2026-06-09 at 14.14.09
Ceartă de la „galoși” și „ceasuri la preț de apartament”. Alfred Simonis îi critică pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă
Siegfried Mureşan
Lider PNL: „Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. Și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți”
Recomandările redacţiei
furtună
Efectele vremii extreme: bărbat salvat de viitură cu elicopterul în...
podul giurgiu ruse
Bulgaria critică România că întârzie al treilea pod peste Dunăre...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„O lege a salarizării nu se scrie doar cu sindicatele”. Dragoș...
DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
„Datorită mie”. Trump a anunțat pentru a 37-a oară că va încheia în...
Ultimele știri
CM 2026. Pentru 79 de dolari, înaintea meciurilor, fanii îşi vor vedea numele afişate pe ecrane gigantice
Zelenski susține că Rusia „își pierde inițiativa în fiecare zi” în război: „I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte”
CM 2026. America reface fotbalul după chipul și asemănarea sa. Cum au devenit SUA una dintre cele mai influente forțe din sportul-rege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un...
Adevărul
Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”