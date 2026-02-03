Comisia pentru controlul SRI: Amenințările la adresa securității naționale au fost cumulative în 2025

Presedintele Comisiei SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu a prezentat, marţi, un bilanţ al activităţii comisiei, în perioada august-decembrie 2025, precizând că în această perioadă, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative.

Potrivit lui Bejinariu, activitatea SRI s-a desfăşurat în limitele mandatului legal, însă Comisia consideră necesară o atenţie permanentă asupra proporţionalităţii măsurilor, transparenţei instituţionale şi utilizării responsabile a capabilităţilor informative.

Preşedintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, deputatul PSD Eugen Bejinariu, arată că a doua jumătate a anului 2025 a fost caracterizată de ”o relativă stabilitate politică, pe fondul încheierii procesului electoral de alegere a preşedintelui României”.

„Ultima rundă de alegeri a anului 2025 a animat energii politice la nivel de Capitală”

Potrivit acestuia, ultima rundă de alegeri a anului 2025, cea pentru Primăria Capitalei, nu a produs un impact semnificativ la nivel naţional, ci doar a animat energii politice la nivel de Capitală.



”Cu toate acestea, finalul de an a cunoscut o nouă creştere a nivelului de tensiuni sociale, ca urmare a măsurilor luate pentru diminuarea deficitului bugetar. A doua jumătate a anului trecut a plasat România într-un context de securitate internă relativ stabil din punct de vedere al evenimentelor vizibile, dar marcat de o acumulare constantă de riscuri, presiuni şi vulnerabilităţi. Astfel, cel de-al doilea semestru al anului 2025 a fost caracterizat de o conversaţie publică intensă pe subiecte economice curente - taxe, scumpiri, inflaţie, putere de cumpărare, austeritate şi concedieri. Acest mediu informaţional dominat de emoţii legitime a reprezentat un teren fertil pentru agregarea de noi teorii ale conspiraţiei, respectiv de noi narative de dezinformare. În plus, două evenimente cu mare impact emoţional în societate (explozia din cartierul Rahova şi golirea barajului Paltinu), fără aparentă legătură cu securitatea naţională, au generat un front problematic relevant, legat de infrastructuri critice naţionale, de manipulare, dezinformare şi război cognitiv”, a transmis Eugen Bejinariu, într-un comunicat de presă.



Presedintele Comisiei SRI a subliniat că, în perioada analizată, au existat şi evenimente clare de agendă de securitate naţională care au preocupat în mod legitim Comisia.



”În acest cadru, securitatea naţională nu a fost pusă în pericol prin atacuri directe, ci printr-un proces lent de uzură, care testează rezilienţa instituţională şi capacitatea statului de a reacţiona coerent. Rezumând, polemica la nivel public nu putea să ocolească Serviciul Român de Informaţii, a cărui activitate este axată pe cunoaşterea, prevenirea şi combaterea riscurilor evocate. În acest context încărcat factual şi emoţional, Comisia a întreprins activităţi consecvente de verificare a modului în care SRI se achită de misiunile încredinţate, precum şi de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor”, spune preşedintele comisiei parlamentară.

„Comisia a continuat să caute substanţa problemelor”

Potrivit lui Eugen Bejinariu, în conformitate cu instrumentele legale conferite de HP 30/1993, activitatea Comisiei a constat în verificări, interpelări, vizite de lucru în unităţi relevante şi solicitări de explicaţii pe temele majore ale momentului, dar şi pe subiecte cu proiecţie pe termen lung, legate de politicile naţionale de apărare şi securitate naţională.



”Comisia a continuat să caute substanţa problemelor, să clarifice aspectele care îi reveneau potrivit legii, să nu se limiteze la a constata birocratic relatări din societate. Contextul a impus o abordare atentă şi echilibrată. Controlul exercitat nu a vizat doar respectarea strictă a legalităţii, ci şi modul în care activitatea SRI s-a adaptat la un mediu de securitate complex, fără a afecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Astfel, în perioada de referinţă, Comisia a întreprins numeroase verificări vizând teme esenţiale pentru securitatea naţională şi pentru respectarea valorilor democratice. Tematicile vizate de Comisie în raport cu Serviciul Român de Informaţii au fost structurate pe liniile de muncă pe care se prezintă Rapoartele de activitate ale SRI înaintate anual Parlamentului”, spune el, arătând că se referă la capitolele din Rapoarte dedicate domeniilor Apărarea Constituţiei, Contraproliferare/crimă organizată, Cyberint, Contraspionaj, Securitate economică, Securitate internă, precum şi la intersecţiile dintre aceste domenii, inerente în condiţiile reale ale funcţionării unei societăţi.



Bejinariu mai spune că, prin intermediul verificărilor întreprinse de Comisie s-au urmărit inclusiv direcţiile şi ponderea informărilor transmise beneficiarilor legali, ca factor esenţial în misiunea SRI, acela de a furniza informaţie şi cunoaştere decidenţilor din statul român.



Preşedintele comisiei afirmă că o temă recurentă în activitatea Comisiei este cea a verificării modului în care SRI acţionează pe direcţia combaterii agresiunilor cognitive la adresa societăţii.



”În această idee, am solicitat să aflăm reperele strategice ale SRI pentru cunoaşterea timpurie a ameninţărilor din acest spectru, care survin din/prin mediul online, inclusiv prin platformele informale (grupuri de discuţii, chaturi de gaming, servere de tip Discord, platforme underground). Am solicitat repere privind identificarea, prevenirea şi combaterea lor, astfel încât societatea să aibă acces la informaţie de calitate, veridică şi trasabilă. De asemenea, am solicitat o hartă a riscurilor asociate războiului cognitiv, care ar fi necesar să fie cunoscută de instituţiile româneşti.

În ceea ce priveşte dezinformarea ca armă, am abordat teme de interes public survenite ca urmare a exploziei din cartierul Rahova şi a lucrărilor de la barajul Paltinu. În conversaţia publică pe cele două subiecte, pe lângă chestiunile legitime şi întrebările fireşti, şi-au făcut loc şi numeroase teorii ale conspiraţiei, care au alimentat narativele de dezinformare. Într-o intervenţie pe marginea exploziei din blocul de locuinţe, SRI a informat public că există “elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”. Pe acest segment, Comisia a solicitat punerea la dispoziţie a datelor care au condus instituţia către concluzia evocată”, precizează Bejinariu.

Arestarea unui înalt oficial al SIS Moldova a reprezentat un incident major de securitate

Pe componenţa de contraspionaj, Bejinariu arată că arestarea unui înalt oficial al SIS Moldova a reprezentat un incident major de securitate inclusiv pentru România.



”Ramificaţiile cazului pot afecta multiple paliere operaţionale dintre România şi Republica Moldova. Documentat de SRI împreună cu serviciile partenere din Ungaria şi Cehia, cazul a ridicat semne de întrebare cu privire la natura complexă a relaţionării cu instituţia de intelligence din Republica Moldova, prinsă la intersecţia unor influenţe antagonice. Pentru clarificarea întregului tablou, am solicitat evaluarea făcută de instituţie cu privire la afectarea pe termen scurt şi mediu a reputaţiei şi credibilităţii SIS în raport cu interesele de securitate ale României”, spune preşedintele comisiei pentru controlul SRI.



El mai declară că, în acelaşi areal problematic, arestarea a doi cetăţeni ucraineni care pregăteau acte de sabotaj în România a adus cu sine, din nou, o polarizare a opiniei publice din România.



”Atribuirea fără echivoc a tentativei de sabotaj Federaţiei Ruse a generat din nou elemente narative care au alimentat teoriile conspiraţiei. Comisia a verificat fundamentele acestei concluzii, precum şi riscurile subsecvente asociate unor astfel de incidente. În egală măsură, SRI a fost chemat să prezinte preocupările instituţiei pentru gestionarea unor astfel de episoade, în conformitate cu liniile directoare trasate de legislaţia aplicabilă”, apreciază Eugen Bejinariu.



”Pe tema contraspionajului, ne-a atras atenţia, de asemenea, semnalul de alarmă tras de şeful MI5, conform căruia “membri ai Parlamentului, ai universităţilor şi ai infrastructurilor critice sunt vizaţi de spionaj”. Am solicitat SRI să expună care sunt preocupările instituţiei în vederea realizării educaţiei de securitate pentru persoanele care ar putea face obiectul unor acţiuni de recrutare din partea unor servicii de informaţii”, adaugă Bejinariu.



Preşedintele comisiei parlamentare mai arată că, analizând în profunzime cele două episoade, explozia din Rahova şi criza de apă din Prahova, au luat decizia de a extinde aria de verificări care le revin conform legii.



”Apa şi gazul metan reprezintă infrastructuri critice, iar modul de gestionare a acestora are un impact deosebit în comunităţi. În acest sens, am solicitat o informare complexă din partea SRI, potrivit atribuţiilor, cu privire la situaţia tuturor categoriilor de infrastructuri critice naţionale, riscurile şi ameninţările care le vizează, precum şi posibilele efecte în scenarii de criză. De asemenea, în context, am solicitat reliefarea zonelor de tangenţă cu problematica de securitate energetică pe dimensiunea distribuţiei gazului metan către cetăţenii României”, spune Bejinariu.



Despre crima organizată, deputatul PSD arată că la finalul lunii noiembrie au avut loc o serie de percheziţii cu privire la obţinerea pe căi frauduloase, de cetăţeni din Rusia şi Moldova, a unor acte de cetăţenie română care să le faciliteze obţinerea de paşapoarte româneşti.



”În contextul conflictului la nivel regional, dar şi a problematicii cu caracter general privind falsurile de identitate, am fost informaţi cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile pe care le presupun astfel de practici. Am solicitat SRI să ne prezinte elementele activităţii specifice în contextul general, definit de faptul că România este obligată să asigure condiţii pentru implementarea sancţiunilor internaţionale împotriva unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse”, explică Bejinariu.



Preşedintele comisiei pentru controlul SRI menţionează în comunicat că, la finalul lunii octombrie 2025, un cetăţean român a fost arestat după ce ar fi constituit o reţea paralelă de falşi angajaţi SRI, cu însemnele instituţiei, operând aşa-zise misiuni de securitate naţională în câteva judeţe ale ţării.



”Dincolo de caracterul insolit al episodului, Comisia a solicitat SRI să prezinte modul în care astfel de structuri paralele de informaţii pot apărea în România, precum şi modul în care acestea pot evolua către vulnerabilităţi majore ale statului. De asemenea, am verificat modul în care SRI adoptă măsurile necesare pentru cunoaşterea şi prevenirea producerii de incidente similare care să pună în pericol securitatea naţională a României”, spune Eugen Bejinariu.

”Activitatea SRI s-a desfăşurat în limitele mandatului legal”

Preşedintele comisiei subliniază că ”principala constatare a Comisiei este că ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative, iar eficienţa răspunsului statului depinde de capacitatea instituţiilor de a coopera şi de a menţine un echilibru între securitate şi libertăţile fundamentale”.



”Activitatea SRI s-a desfăşurat în limitele mandatului legal, însă Comisia consideră necesară o atenţie permanentă asupra proporţionalităţii măsurilor, transparenţei instituţionale şi utilizării responsabile a capabilităţilor informative. Pe parcursul perioadei analizate, Comisia şi-a exercitat atribuţiile prin dialog constant cu conducerea SRI, verificări, solicitări de informări tematice şi activităţi de control la unităţile Serviciului. Membrii Comisiei au luat la cunoştinţă despre finalizarea implementării Strategiei de transformare a SRI pentru perioada 2020–2025 şi au analizat proiecte de modificări legislative menite să clarifice atribuţiile Serviciului şi să le alinieze la evoluţiile mediului de securitate. Totodată, Comisia a evaluat măsurile pentru consolidarea rezilienţei SRI împotriva ameninţărilor hibride, precum şi strategia de integrare a inteligenţei artificiale în activitatea instituţiei”, arată preşedintele comisiei de control.



Bejinariu mai afirmăcă activitatea de control parlamentar a inclus vizite şi verificări la unităţi ale SRI, oferind membrilor Comisiei o perspectivă directă asupra modului de funcţionare a structurilor operative şi de suport.



”Aceste acţiuni au vizat nu doar conformitatea cu legislaţia, ci şi înţelegerea realităţilor şi provocărilor cu care se confruntă Serviciul în activitatea curentă. În baza atribuţiilor legale conferite de Hotărârea Parlamentului 30/1993, la nivelul Comisiei au fost analizate toate sesizările cetăţenilor care s-au considerat lezaţi în drepturi şi libertăţile lor fundamentale. În acest cadru, au fost soluţionate 59 de petiţii, precum şi 15 solicitări formulate de senatori, deputaţi şi comisii parlamentare, potrivit actului normativ menţionat.”, spune Eugen Bejinariu.



Potrivit acestuia, ”Comisia s-a asigurat că răspunde prompt solicitărilor din partea cetăţenilor şi a mass media, în vederea asigurării unui climat necesar de transparenţă”.



”Astfel, se poate afirma că a doua jumătate a anului trecut a evidenţiat recurent faptul că securitatea naţională este un proces dinamic, nu o stare fixă. Rolul Comisiei parlamentare rămâne esenţial în verificarea consecventă a modului în care acest proces se desfăşoară cu respectarea principiilor democratice, a statului de drept şi a interesului public, contribuind astfel la consolidarea rezilienţei generale a statului român. Concluziile verificărilor realizate de Comisie vor fi cuprinse în Rapoartele pentru anul 2025 ce vor fi depuse, conform legii, la Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Aceste concluzii vor fi autorizate de a fi făcute publice prin hotărârea Birourilor reunite ale celor două Camere”, menţionează deputatul PSD în comunicat.

Editor : A.P.