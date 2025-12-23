Live TV

Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm în timpul unui protest

„Avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul”

Un bărbat care a lovit în față un jandarm la un protest din luna februarie, pentru susținerea fostului candidat Călin Georgescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj.

Bărbatul se numește Dacian George Pruteanu, este șofer în Iași și este cunoscut pentru că se manifesta violent la proteste, potrivit Agerpres.

Acesta a fost violent și la protestul din 10 februarie, din ziua în care fostul președinte Klaus Iohannis și-a dat demisia, organizat de susținătorii lui Călin Georgescu.

Dacian George Pruteanu a stat și în arest preventiv, din februarie până în iulie.

Inițial, el a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la un an cu suspendare, însă Curtea de Apel București i-a mărit pedeapsa cu încă un an. 

„Avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul”

Jandarmul lovit de protestatar a declarat în timpul procesului că incidentul a avut loc după ce protestatarii din Piața Victoriei au început să ridice cu forța gardurile amplasate de autorități.

„Mai multe persoane se apropiau de noi. Printre persoanele respective se afla și un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră cu mâneci de culoare albă, pantaloni roșii și un fes de culoare albă, care țipa și înjura (...) Am scos bastonul telescopic, iar când a văzut acest lucru s-a retras puțin dar, ulterior, a pus mâna pe gardul metalic, trăgând de el. În acel moment, l-am lovit cu bastonul telescopic peste mână”, este un fragment din declarația jandarmului.

După ce jandarmul l-a lovit pe protestatar, ieșeanul s-a retras în mulțime, însă a revenit alături de alți doi bărbați.

„S-a repezit spre mine, eu m-am retras fiind cu spatele la stradă, unde treceau mașini, nefiind închisă încă circulația. M-am oprit cu spatele în botul unei mașini. Am dat să mă uit pentru o secundă în spatele meu pentru că nu știam ce se afla acolo. Când am întors privirea bărbatul respectiv era foarte aproape de mine, avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul drept în zona capului, mai exact în zona frunții, pe partea stângă. A mai încercat să mă lovească și a doua oară cu pumnul dar nu a reușit”, potrivit jandarmului lovit de bărbat. 

Bărbatul s-a apărat, menționând că nu își aduce aminte dacă a lovit un jandarm în busculada de la acel protest.

„La un moment dat, am vrut să ies din mulțime și atunci au venit spre mine aprox. 10 jandarmi, m-au trântit la pământ, mi-au pus piciorul pe cap și m-au dus la dubă și, ulterior, la secția de poliție. Nu îmi aduc aminte dacă am lovit vreun jandarm. Menționez că jandarmii au pulverizat spray lacrimogen în direcția mea, simțind în gură acest spray. Dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm, îmi pare rău”, s-a apărat bărbatul.

