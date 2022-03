Copiii Ucrainei găsesc refugiu în România. Cum funcționează centrele Blue Dot înființate de UNICEF și autorități

4,3 milioane de copii au fost forțați să își părăsească locuințele de la începutul războiului din Ucraina. Vorbim de mai bine de jumătate din populația de copii estimată a țării, de 7,5 milioane. Pentru toti acești copii, UNICEF lucrează împreună cu autoritățile de la noi, dar și cu voluntarii, pentru a oferi protecție și asistență. În acest sens au fost înființate centre Blue Dot, care oferă sprijin la trecerile de frontieră. Un astfel de model integrat funcționează și la vama din Sighetu Maramatiei, încă din primele zile ale conflictului.

Maxim a ajuns în România alături de cei doi frați, după un drum lung de peste o mie de kilometri. Cu un rucsac în spate, au fost forțați să fugă din calea războiului și să înceapă o viață nouă, în necunoscut. Au fost primiți în centrul Blue Dot din Sighetu Marmației.

„În 23 februarie era liniște și în 24 s-a schimbat totul. Am auzit rachetele cum zburau deasupra casei. Foarte greu, înspăimântător chiar, dar acum nu ne mai este frică”, spune Maxim.

În total, 4,3 milioane de copii din Ucraina au fost forțați să își părăsească țara de la începutul războiului. În țara noastră au ajuns 600 de copii neînsoțiți, iar 260 dintre ei se află acum în grija sistemului de protecție.

Despina Andrei, manager comunicare UNICEF: „Copiii au nevoie de consiliere psihologică, pentru că ei vin în țara noastră cu o traumă, vin dintr-o perioadă lungă de așteptare, pe care au parcurs-o de multe ori în subsoluri, de multe ori după un drum anevoios.”

Oana Bălin, consilier DGASPC Maramureș: „Noi preluam fiecare minor neînsoțit, încercăm să le identificăm nevoile emoționale. Ei vin speriați pentru tot ce văd acolo, mulți își lasă acolo părinții. Încercăm sa le fim aproape, mai ales cu suport moral.”

Aproximativ 7000 de femei și copii din Ucraina au beneficiat până acum de cel puțin un serviciu în cele trei centre Blue Dot aflate în vămile Sighet, Siret și Isaccea. Cele mai multe mame ajung în România singure. Aici primesc îndrumare și suport.

„Am fost foarte speriată la început, îmi puneam întrebări cu privire la ce o să fac, pentru că nu cunosc limba română, dar am fost impresionată foarte plăcut, pentru că imediat cum am trecut vama, am fost întâmpinată de un traducător, care ne-a ajutat cu tot ce era nevoie. Sunt foarte mulțumită”, spune Cristina.

Asistența umanitară și serviciile sociale de bază sunt gratuite pentru toți refugiații. Iar voluntarii apelează, în continuare, la oamenii cu suflet mare.