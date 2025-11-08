Live TV

Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier

Data actualizării: Data publicării:
accident
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier

O fetiţă în vârstă de 1 an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.

Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei din judeţul Vaslui, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi fiica lor a lovit un cap de pod.

În urma accidentului, fetiţa de un an şi o lună a fost proiectată prin parbriz la câţiva metri în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, citate de News.ro.

Părinţii copilului, care au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat, nu au dorit să fie duşi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
danut mocanu dat in urmarit de politie
2
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
3
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
maneliti muisti
4
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
5
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Digi Sport
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
volan mașină
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu...
Ultimele știri
Cioban arestat după ce turma sa a distrus o cultură. Pagube de zeci de mii de lei
O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit rapid și au salvat-o
Maia Sandu a constituit noul Consiliu de Securitate al Moldovei. Anca Dragu, printre membri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
loc accident in bucuresti
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită
Ministerul Afacerilor Externe
MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni
sofer, volan
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
accident-a2-noiembrie 2025
Carambol cu 3 mașini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București: un om a murit
fanel-bogos
Omul de afaceri Fănel Bogoș a fost arestat preventiv. Alți trei inculpaţi, puși sub control judiciar
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor”...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Cât este pensia alimentară, în 2025? Calcul exact
Digi FM
VIRAL O concurentă la Miss a uimit cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o...
Digi Sport
Noua stea a tenisului românesc? La 19 ani, a realizat performanța carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De unde diferențele?
Digi FM
VIRAL O concurentă la Miss a uimit cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...