Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier

O fetiţă în vârstă de 1 an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.

Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei din judeţul Vaslui, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi fiica lor a lovit un cap de pod.

În urma accidentului, fetiţa de un an şi o lună a fost proiectată prin parbriz la câţiva metri în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, citate de News.ro.

Părinţii copilului, care au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat, nu au dorit să fie duşi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

