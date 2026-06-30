Crimă în Craiova: un bărbat a fost ucis în somn, apoi incendiat. Cadavrul a fost găsit după aproape două săptămâni

Un bărbat a fost ucis cu brutalitate într-un punct de transformare a energiei electrice din Craiova, după ce a fost lovit în cap cu o bucată de beton în timp ce dormea, iar apoi incendiat. Cadavrul a fost descoperit la aproape două săptămâni de la crimă, iar suspectul a fost reținut, informează News.ro.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunțat, marți, că au început urmărirea penală împotriva unui bărbat acuzat de omor, după o crimă deosebit de violentă petrecută în cartierul Rovine din Craiova.

Potrivit anchetatorilor, pe 16 iunie 2026, în incinta unui punct de transformare a energiei electrice a fost descoperit cadavrul carbonizat al unei persoane, identificată ulterior ca fiind C.N.V., un bărbat fără adăpost cunoscut în comunitatea persoanelor fără locuință din municipiu.

„Din verificările efectuate a rezultat că victima fusese văzută în viață pentru ultima dată la data de 2 iunie 2026”, au transmis procurorii.

Examinarea medico-legală a arătat că trupul se afla în stare avansată de putrefacție și prezenta multiple leziuni la nivelul capului, stabilindu-se că moartea a survenit în urma loviturilor primite.

Anchetatorii au reușit să îl identifice pe autor în urma investigațiilor.

Potrivit probelor strânse, în noaptea de 2 iunie, între orele 23:00 și 24:00, suspectul se afla în clădire împreună cu victima, care dormea, moment în care a decis să o ucidă.

„A luat o bucată de beton de dimensiuni considerabile și i-a aplicat victimei multiple lovituri în zona feței și a capului, provocându-i decesul”, au precizat procurorii.

După crimă, agresorul ar fi incendiat cadavrul și a părăsit locul faptei.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : Ș.A.