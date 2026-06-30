Live TV

Crimă în Craiova: un bărbat a fost ucis în somn, apoi incendiat. Cadavrul a fost găsit după aproape două săptămâni

Data publicării:
banda-politia-nu-treceti
Foto: Captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat a fost ucis cu brutalitate într-un punct de transformare a energiei electrice din Craiova, după ce a fost lovit în cap cu o bucată de beton în timp ce dormea, iar apoi incendiat. Cadavrul a fost descoperit la aproape două săptămâni de la crimă, iar suspectul a fost reținut, informează News.ro.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunțat, marți, că au început urmărirea penală împotriva unui bărbat acuzat de omor, după o crimă deosebit de violentă petrecută în cartierul Rovine din Craiova.

Potrivit anchetatorilor, pe 16 iunie 2026, în incinta unui punct de transformare a energiei electrice a fost descoperit cadavrul carbonizat al unei persoane, identificată ulterior ca fiind C.N.V., un bărbat fără adăpost cunoscut în comunitatea persoanelor fără locuință din municipiu.

„Din verificările efectuate a rezultat că victima fusese văzută în viață pentru ultima dată la data de 2 iunie 2026”, au transmis procurorii.

Examinarea medico-legală a arătat că trupul se afla în stare avansată de putrefacție și prezenta multiple leziuni la nivelul capului, stabilindu-se că moartea a survenit în urma loviturilor primite.

Anchetatorii au reușit să îl identifice pe autor în urma investigațiilor.

Potrivit probelor strânse, în noaptea de 2 iunie, între orele 23:00 și 24:00, suspectul se afla în clădire împreună cu victima, care dormea, moment în care a decis să o ucidă.

„A luat o bucată de beton de dimensiuni considerabile și i-a aplicat victimei multiple lovituri în zona feței și a capului, provocându-i decesul”, au precizat procurorii.

După crimă, agresorul ar fi incendiat cadavrul și a părăsit locul faptei.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
4
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
soldati-rusi-in uniforma
5
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robinet fara apa in camp
Apă cu porția în Dolj. Comuna în care oamenii primesc apă din rețea doar opt ore pe zi. Ce riscă cei care depășesc 5mc/persoană pe lună
ciclon barbara inundatii romania
Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din Dolj, Olt și Argeș: viituri rapide și depășiri ale cotelor de inundație
baiat mananca pepene
Noi soiuri de pepeni pe câmpurile din Dăbuleni. Care sunt sortimentele-vedetă vara aceasta: „Sunt mai aromate și mai parfumate”
pepeni dabuleni
Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești. Când ar putea apărea în piețe
Poteste
Angajații de la Casa de Pensii Dolj au întrerupt lucrul. Ei anunță proteste și săptămâna viitoare
Recomandările redacţiei
siegfrid muresan
Unde s-au blocat negocierile? Siegfried Mureșan: „Grindeanu se...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan nu susține rotația Guvernului: „Nu instalezi un...
Ultimele știri
Arta, designul, inovația și tehnologia își dau mâna în noul IQOS Boutique Victoriei. Instalație unică în centrul conceptului
PMB se împrumută cu până la 990 de milioane de lei pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Bucur-Obor, Victoriei şi a podului Băneasa
Ce spune Nicușor Dan despre instalarea unui nou Guvern în această vară: „Insist ca partidele să se întâlnească mai des”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
Fanatik.ro
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Cele două cuvinte scrise de iubita lui Gakpo după gestul emoționant al atacantului Olandei: a marcat, s-a...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Kanye West nu s-a uitat la bani de ziua lui. Artistul ar fi cheltuit aproape 400.000 de dolari pentru o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...