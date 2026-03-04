Cum a fost înșelată o femeie din Neamț cu 50.000 de lei prin metoda „creditului bancar”

O femeie din localitatea Costişa a fost înşelată prin telefon cu aproape 50.000 de lei de un bărbat care i-a spus că pe numele ei a fost făcut un credit bancar, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea a fost făcută de victima în vârstă de 60 de ani, care a reclamat că, la sfârşitul lunii februarie, un bărbat care a contactat-o telefonic a convins-o să îi vireze mai multe sume de bani.

"Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat faptul că femeia a fost contactată telefonic de către un bărbat, care a informat-o despre faptul că pe numele acesteia s-a deschis un cont bancar destinat unui credit de nevoi personale în sumă de 45.000 de lei. Persoana necunoscută i-a solicitat persoanei vătămate să confirme faptul că este titularul de credit, iar în caz contrar să vireze contravaloarea creditului, într-un cont indicat de către apelant", a transmis IPJ Neamţ.

Deşi nu solicitase niciun credit, victima s-a conformat instrucţiunilor telefonice primite şi i-a virat bărbatului, de mai multe ori, suma totală de 48.700 de lei.

După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a făcut plângere la poliţie, iar acum sunt efectuate cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de înşelăciune.

