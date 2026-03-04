Live TV

Cum a fost înșelată o femeie din Neamț cu 50.000 de lei prin metoda „creditului bancar”

Data publicării:
femeie in varsta cu un telefon in mana
FOTO: Getty Images

O femeie din localitatea Costişa a fost înşelată prin telefon cu aproape 50.000 de lei de un bărbat care i-a spus că pe numele ei a fost făcut un credit bancar, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea a fost făcută de victima în vârstă de 60 de ani, care a reclamat că, la sfârşitul lunii februarie, un bărbat care a contactat-o telefonic a convins-o să îi vireze mai multe sume de bani.

"Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat faptul că femeia a fost contactată telefonic de către un bărbat, care a informat-o despre faptul că pe numele acesteia s-a deschis un cont bancar destinat unui credit de nevoi personale în sumă de 45.000 de lei. Persoana necunoscută i-a solicitat persoanei vătămate să confirme faptul că este titularul de credit, iar în caz contrar să vireze contravaloarea creditului, într-un cont indicat de către apelant", a transmis IPJ Neamţ.

Deşi nu solicitase niciun credit, victima s-a conformat instrucţiunilor telefonice primite şi i-a virat bărbatului, de mai multe ori, suma totală de 48.700 de lei.

După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a făcut plângere la poliţie, iar acum sunt efectuate cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de înşelăciune.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
africa zanzibar plaja
Țepe cu vacanțe exotice în valoare de 40.000 €, la o agenție din Ilfov: „M-au înconjurat cei de la securitate pentru că nu au plătit”
Romance scam concept: man use a credit card to pay for a love scam
Bărbat din Timiș, înșelat prin metoda „romance scam” de o femeie care pretindea că este în depresie
șeic escroc din Liban / parlamentari libanezi în timpul unei ședințe
O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut elita politică din Liban în capcana unui fals prinț saudit
ambulanta 112
Un apel la 112 a salvat două vieți în Neamț: dispecerul ISU a coordonat evacuarea dintr-o locuință cu monoxid de carbon
Screenshot 2026-02-03 165906
Înșelătorie de proporții cu 59 de românce create cu AI în Italia. Doi italieni au păgubit statul cu peste 1,4 milioane de euro
Recomandările redacţiei
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate...
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a...
Ultimele știri
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita află astăzi dacă va fi arestat preventiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii