Cristian Popescu Piedone a negat marți acuzațiile DNA, potrivit cărora l-ar fi informat pe proprietarul unui hotel din Sinaia înainte de un control al inspectorilor ANCP. El susține că nu a făcut trafic de influență și că mereu și-a făcut datoria ca șef al Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Piedone spune că proprietarul hotelului din Sinaia este prietenul său, însă neagă că l-ar fi anunțat de controalele ANPC.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public, dar n-am avut niciun schimb de informații, n-am anunțat. Nu-mi aduc aminte, nu s-a întâmplat acest lucru de când sunt președintele Autorității.

Pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, n-am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu. Mi-am făcut datoria că am deranjat. Vom vedea, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații. Vorbesc de multe altele pe care nu le știți. În spatele tuturor acestor povești n-am vrut decât să-mi fac datoria și bine voi face în continuare”, a declarat Piedone.

Proprietarul hotelului din Sinaia este Dan Radu Rușanu, fost președinte al Autorității de Supraveghere Finaciară (ASF) și fost membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

Rușanu este doctor în economie și fost parlamentar PNL timp de patru mandate, între 2000 și 2016.

Potrivit informațiilor din presă, în anul 2014 a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA, cunoscut în spațiul public drept „ASF Carpatica”, ce viza fapte de corupție în legătură cu protecția unei firme de asigurări. Rușanu a fost, însă, achitat în anul 2017.

El a mai făcut parte până în anul 2024 din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

Din ultima declarație de avere depusă, în anul 2024, reiese că Rușanu deținea 98% dintr-o firmă din grupul care deține hotelul controlat de Cristian Popescu Piedone.

Percheziții DNA în mai multe județe

Procurorii DNA fac azi percheziţii la cinci adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Constanţa, una fiind sediul unei instituţii publice. Descinderi au loc inclusiv la locuinţa lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru şi la un complex din Mamaia unde el era cazat.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, de către funcţionari publici şi complici ai acestora.

În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova şi Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, a anunţat DNA.

Citește și: VIDEO Cum lăuda Piedone pe TikTok hotelul unde, potrivit DNA, a făcut un control anunțat: „Miroase a fresh. Aveți hotel de 200 de stele”

Editor : C.L.B.