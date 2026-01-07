Live TV

Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce

Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 şi 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

Este vorba despre Şcoala Primară General Berthelot şi Şcoala Gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, de Şcoala Gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Marca, Şcoala Primară Glod şi Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău, judeţul Sălaj.

Ministerul a precizat că informaţiile sunt cele primite până la ora 16:00 şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile luate la nivel judeţean.

De asemenea, Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

