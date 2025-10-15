Live TV

Cutremur în România, miercuri dimineață

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Foto: GettyImages

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter, scrie Agerpres.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

De asemenea, luni dimineață, un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de INCDFP.

