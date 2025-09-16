Descoperire macabră în Timiș: un bărbat a găsit fragmente de oase într-o baltă cu pești. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat din localitatea Sacoșu Mare, județul Timiș, a alertat marți autoritățile după ce a găsit mai multe fragmente de oase, posibil umane, într-o baltă cu pești. Polițiștii au deschis o anchetă și au trimis rămășițele la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, potrivit News.ro.

„La data de 16 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj, fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că într-o baltă cu peşti din curtea unui imobil din localitatea Sacoşu Mare, a găsit câteva fragmente osoase ce par a fi umane”, a transmis IPJ Timiş.

Ajunși la fața locului, anchetatorii au constatat că fragmentele se află într-o stare avansată de degradare. Acestea au fost ridicate, ambalate și trimise pentru expertiză la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor.

Editor : Ș.A.