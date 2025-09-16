Live TV

Descoperire macabră în Timiș: un bărbat a găsit fragmente de oase într-o baltă cu pești. Poliția a deschis dosar penal

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat din localitatea Sacoșu Mare, județul Timiș, a alertat marți autoritățile după ce a găsit mai multe fragmente de oase, posibil umane, într-o baltă cu pești. Polițiștii au deschis o anchetă și au trimis rămășițele la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, potrivit News.ro.

„La data de 16 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj, fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că într-o baltă cu peşti din curtea unui imobil din localitatea Sacoşu Mare, a găsit câteva fragmente osoase ce par a fi umane”, a transmis IPJ Timiş.

Ajunși la fața locului, anchetatorii au constatat că fragmentele se află într-o stare avansată de degradare. Acestea au fost ridicate, ambalate și trimise pentru expertiză la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
4
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
persoana care verifica bonul de cumparaturi
5
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
Paramedici campioni
România este campioană mondială la prim-ajutor. Cine sunt paramedicii...
aeroportul otopeni
„Proiect pentru nepoți”: lucrările la noul terminal al Aeroportului...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
Ultimele știri
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești. Concluziile The Economist
Ce spun medicii de familie după ce ministrul Alexandru Rogobete a decis înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor
Proiect de 207 milioane de lei pentru combaterea analfabetismului funcțional. Sunt vizați peste 15.000 de elevi din 176 de școli
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raed arafat
Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie
raw benzinarie incendiata fara sursa 060925_01059
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat
Un medic scrie o rețetă la birou.
O doctoriță din Timiș a fost reținută, după ce ar fi primit mită de la cel puțin 32 de pacienți
banda-politia-nu-treceti
Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara
amstaff
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un Amstaff pe stradă în Galați. Proprietarul, amendat și cercetat penal
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”