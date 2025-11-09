Live TV

Video Despăgubiri de 300.000 de euro de la Spitalul Județean Craiova, după ce o fetiță a rămas cu sechele pe viață din cauza unei perfuzii

Data publicării:
copil cu perfuzie in mana, la spital
Foto: Profimedia

Spitalul Județean de Urgență din Craiova trebuie să plătească daune de 300.000 de euro unei familii, după ce fetița lor a fost infectată cu bacteria E.coli. S-a întâmplat dintr-o eroare a unei asistente, iar fetița a rămas cu sechele pe viață. 

Fetița s-a născut în anul 2018 la maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Craiova. La câteva zile după naștere au apărut și ceva probleme de sănătate. Medicii au decis să o supună unei intervenții chirurgicale. După această operație, o asistentă medicală i-a făcut copilului o perfuzie greșită, iar la doar câteva zile fetița a fost și infectată cu o bacterie în această unitate spitalicească. În urme evenimentelor, copilul a rămas cu un handicap.

Familia a decis să dea în judecată Spitalul Județean de Urgență din Craiova, iar magistrații Tribunalului Dolj au de dat dreptate părinților și le-au acordat despăgubiri în valoare de 300.000 de euro.

Conducerea spitalului a contestat această decizie, iar recursul s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații din Capitală au decis și că familia trebuie să primească în continuare suma de 300.000 euro daune morale.

Conducerea spitalului a declarat pentru Digi24 că vrea să recupereze această sumă de la asistenta medicală, pentru că ea ar fi vinovată de ce i s-a întâmplat fetiței.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

