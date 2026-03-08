Diana Buzoianu laudă intervenția rapidă: tone de gunoaie din lacul de acumulare de la Călimănești, eliminate în doar câteva zile

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că lacul de acumulare de la Călimănești a fost curățat de tone de deșeuri în doar șase zile de la momentul în care a făcut o sesizare la Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).

Problema a fost observată întâmplător de ministră, în timp ce se deplasa spre București, moment în care a oprit, a făcut poze și a informat ANAR, mai arată comunicatul de presă al USR.

În urma sesizării, reprezentanții Apele Române au verificat situația pe teren și au colaborat cu Hidroelectrica, instituția care administrează lucrarea hidrotehnică. Operațiunea de curățare a lacului a fost finalizată în șase zile.

Ministra USR a mulțumit echipelor implicate pentru intervenția rapidă și a subliniat importanța colaborării dintre instituții pentru protejarea resurselor de apă, mai spune sursa citată.

„Lecția e simplă: e importantă vigilența noastră, a tuturor. Da, e nevoie și de modificări de sistem, acolo unde ele au sunt nefuncționale azi. Dar e important și fiecare caz în care autoritățile sunt sesizate, fiecare exemplu de “se poate”, de azi începând, să vedem o schimbare în bine”, a precizat Buzoianu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu