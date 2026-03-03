Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, anunţă că, începând din martie, toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă.

„Continuăm Reforma la Apele Române! De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din cadrul Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă. Măsuraţi corect. Evaluaţi pe bune. Punem criterii obiective, construite pe lucruri concrete: organizare mai bună, capacitate reală de coordonare şi management, reacţie rapidă în situaţii de urgenţă, eficientizarea inspecţiilor şi realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice”, a transmis Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Ministra a enumerat și indicatorii esenţiali: emiterea mai rapidă şi mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor, timp de intervenţie redus în caz de urgenţă – inundaţii, poluări accidentale, probleme la baraje sau diguri – şi readucerea rapidă a lucrărilor la parametri normali, inspecţii mai eficiente, cu mai multe controale şi cu măsuri aplicate ferm, investiţii optimizate în reabilitarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice, din surse proprii şi fonduri atrase, un management mai bun al resurselor de apă – atât cantitativ, cât şi calitativ – prin monitorizare riguroasă şi laboratoare specializate, dar şi un management financiar şi de resurse umane responsabil şi nu în ultimul rând digitalizare şi automatizare accelerate – inclusiv integrarea componentelor de inteligenţă artificială pentru fluxuri de date, sisteme de alertă timpurie, suport decizional şi analiză geospaţială în prevenirea riscului la inundaţii.

„Reforma înseamnă responsabilitate. Înseamnă obiective clare. Înseamnă evaluare reală. Apele Române trebuie să devină o instituţie modernă, eficientă şi orientată către cetăţeni. Iar asta începe cu performanţă măsurabilă”, a precizat Diana Buzoianu.

Editor : A.P.