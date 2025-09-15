Live TV

Cum a fost tratată o femeie, care a primit un diagnostic greu de acceptat

Data publicării:
Articol susținut de SANADOR

Simptomele persistente nu trebuie ignorate, deoarece pot ascunde afecțiuni serioase, ce pot da complicații severe. Descoperite la timp, însă, pacienții cu afecțiuni grave pot beneficia de tratamente cu viză curativă. Dar chiar și în cazuri severe, există soluții terapeutice, cu rezultate bune. Un astfel de exemplu este cel al Anei.

Avea 60 de ani atunci când a primit un diagnostic greu de acceptat: cancer de rect. La început, vestea a fost copleșitoare, iar femeia și-a pierdut speranța, fiind convinsă că viața ei s-a sfârșit. Sprijinul familiei și echipa medicală de excepție, coordonată de Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgia laparoscopică, robotică și oncologică la Spitalul Clinic SANADOR, au schimbat însă complet parcursul acestei vieți.

Totul a început cu simptome precum scaun cu sânge, constipație persistentă și pierderea poftei de mâncare. Fiica Anei, însărcinată la acea vreme, își monitoriza sarcina la SANADOR, așa că i-a făcut o programare pentru o colonoscopie la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie. În urma acestei investigației și a biopsiei, diagnosticul de cancer rectal a fost confirmat. Era într-un stadiu avansat – stadiul 3.

Ana avea nevoie de tratament pentru cancer și s-a programat la Dr. Teodor Buliga, care i-a recomandat investigații suplimentare, printre care RMN și CT. O lună mai târziu, echipa coordonată de Dr. Buliga a realizat la Spitalul Clinic SANADOR o intervenție chirurgicală complexă de rezecție de rect, urmată de colostomie temporară, necesară pentru ca pacienta să poată beneficia ulterior de tratament prin chimioterapie și radioterapie. Operația a decurs foarte bine, iar recuperarea a fost rapidă. După câteva luni, tranzitul intestinal a fost restabilit, printr-o nouă operație, iar Ana a scăpat de colostomă.

Tratamentul chirurgical a fost completat de ședințe de chimioterapie și radioterapie la Centrul Oncologic SANADOR, unde planul terapeutic a fost stabilit individualizat, în funcție de particularitățile cazului ei, și cu rezultate foarte bune. Ulterior, pacienta a suferit alte două intervenții chirurgicale, tot la Spitalul Clinic SANADOR, pentru afecțiuni diferite: operație pentru hernie ombilicală și o histerectomie, ambele cu evoluție postoperatorie favorabilă. În prezent, la 10 ani distanță de la diagnosticul de cancer rectal, Ana se bucură din plin de viață și de cei nouă nepoți.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de specialitate, dar și la analize și investigații specifice, efectuate cu echipamente performante, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător, într-o abordare multimodală integrată. Cea mai potrivită decizie terapeutică pentru fiecare caz în parte este stabilită în Comisia oncologică multidisciplinară.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile de chirurgie oncologică, și nu numai, sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

În completarea tratamentului chirurgical, pacienții cu cancer beneficiază la Centrul Oncologic SANADOR la toate tipurile de tratamente oncologice – chimioterapie, radioterapie externă, radioterapie stereotaxică, brahiterapie, imunoterapie sau terapii biologice țintite, în funcție de indicație.

