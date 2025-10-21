ONJN lansează Registrul Public al Mijloacelor de Joc – un instrument unic de transparență și control împotriva pieței negre

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunță lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care aduce, pentru prima dată, transparență totală în ceea ce privește mijloacele de joc de pe teritoriul României, iar integrarea cu codurile QR îl face să fie unic la nivel european. Registrul poate fi accesat la adresa registru.onjn.gov.ro.

Conform legislației, ONJN avea obligația de aproximativ doi ani să pună la dispoziția publicului acest registru. În doar 5 luni, de la preluarea mandatului de către actualul Președinte, domnul Vlad-Cristian Soare, ONJN a dezvoltat, cu resurse minime, o aplicație cloud-native care pune la dispoziția publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate, generează pentru fiecare mijloc de joc un cod QR unic, prin care pot fi verificate informațiile legate de licență, autorizație, locație și starea aparatului și oferă organizatorilor un spațiu privat virtual securizat, unde își gestionează propriile mijloace de joc, sub condiția aprobării de către Direcția de Autorizări a ONJN;

Platforma este dotată cu următoarele funcționalități:

permite filtrarea după județ, localitate sau operator;

arată statusul fiecărui mijloc de joc;

afișează seria aparatului, compania și brandul care le deține, adresa locației, licența, perioada de autorizare și statusul – dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcțiune.

Există două categorii de operatori:

Clasa I, cei care exploatează jocurile de noroc;

Clasa a II-a, cei care produc, închiriază sau distribuie mijloace de joc.

Pentru operatorii Clasa I, registrul afișează: seria aparatului, compania și brandul care le deține, adresa locației, licența, perioada de autorizare și statusul – dacă aparatul este în exploatare sau scos din funcțiune.

Pentru operatorii de Clasa a II-a, registrul afișează: seria aparatului, producătorul, adresa unde se află mijlocul de joc și statusul – dacă este în depozit, închiriat sau vândut, inclusiv către cine.

Mai mult, de fiecare dată când utilizatorul apasă pe seria unui aparat, acesta este direcționat către o pagină detaliată, unde sunt afișate toate informațiile despre mijlocul de joc, iar aparatul este indicat precis pe hartă.

ONJN a beneficiat de suportul Autorității pentru Digitalizarea României care asigură securitatea, redundanța și scalabilitatea întregului proiect prin integrarea în cloud-ul guvernamental

Importanța registrului

Începând cu februarie 2026, toate aparatele slot-machine și VLT trebuie să afișeze codul QR emis de ONJN și să fie dotate cu sisteme de geolocalizare, conform Legii nr. 141/2025. Acest cod QR deja se poate genera automat din registru pentru fiecare mijloc de joc și se va testa funcționalitatea încă de acum.

Orice persoană va putea scana codul QR al unui aparat și va avea acces instantaneu la informațiile oficiale din registru – o formă de control social și instituțional fără precedent, care face imposibilă funcționarea aparatelor „la negru”.

Registrul reprezintă un pas esențial în resetarea sistemului și în combaterea fenomenului de piață neagră, care în ultimii ani explodase.

Este posibil să existe mici erori în această etapă, însă tocmai acesta este motivul pentru care lansăm registrul acum: pentru a testa funcționalitatea și pentru a avea timpul necesar să corectăm și să îmbunătățim sistemul până în februarie 2026, când va intra în vigoare obligația ca fiecare aparat să afișeze un cod QR, cod care deja poate fi generat din registru. De asemenea, un număr redus de organizatori de jocuri de noroc au întârziat procesul de integrare în registru, ceea ce arată că suntem încă în plin proces de implementare. ONJN transmite ferm că, indiferent de atitudinea acestora, în cel mai scurt timp registrul va fi completat cu toate datele necesare pentru a asigura transparență totală, iar organizatorii care nu se conformează vor fi sancționați.

„În doar cinci luni, împreună cu echipa mea, am reușit să facem ceea ce trebuia să fie făcut de aproape doi ani: un registru public, transparent și funcțional. Vorbim despre un instrument unic la nivel european, care face ordine în piață, oferă protecție cetățenilor și descurajează activitățile ilegale. Cu atât mai importantă devine existența registrului, în condițiile în care am introdus în lege și obligația dotării mijloacelor de joc cu coduri QR și sistem de geolocalizare.

Vreau să mulțumesc public conducerii ADR care ne-a sprijinit ca acest sistem să fie deja integrat în infrastructura de Cloud Privat Guvernamental. Am făcut acest sistem informatic pentru oameni, pentru statul român și în beneficiul consumatorilor, chiar dacă am simțit presiuni pentru ca acest registru să nu existe. Tot ce am făcut până acum, sistem de autoexcludere în retail, amenzi record, peste 5000 de acțiuni de control, plângeri penale depuse, confiscări ale mijloacelor de joc fără licență, revocări de licențe, suspendări ale platformelor online, modificarea legislației, toate demonstrează că am protejat doar interesele statului român și am prioritizat protecția jucătorilor, impunând o reglementare strictă a pieței.

Știu că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc mai are multe de recuperat, după ani în care instituția nu a ținut pasul cu realitățile pieței, însă cred că suntem pe drumul cel bun.

Mă bucur că avem parte de sprijin instituțional din partea domnului Ministru Alexandru Nazare, așa că vom continua să construim un cadru solid, bazat pe transparență și responsabilitate.

Aceste rezultate nu îmi aparțin doar mie, ci întregii echipe care a muncit alături de mine. Sunt conștient că mai avem multe de făcut, dar ceea ce contează este că, astăzi, ONJN dovedește că se poate schimba și că poate fi o instituție pe care, atât oamenii, cât și statul român, se pot baza.”, a declarat Vlad-Cristian Soare, Președinte ONJN.

