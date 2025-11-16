Diversitatea câinilor, mult mai veche decât se credea: un studiu arată variații în forme și dimensiuni încă de acum 11.000 de ani

Câinii de astăzi variază de la rase foarte mici, precum pugul sau pomeranianul, până la uriașii Irish Wolfhound sau Saint Bernard, însă un studiu nou arată că această diversitate fizică nu este un fenomen modern, ci are origini mult mai vechi, de ordinul miilor de ani, scrie Reuters.

Cercetătorii au analizat 643 de cranii de câini domestici şi lupi, vechi de până la 50.000 de ani, şi au identificat o diversificare semnificativă a formelor canine începând de acum cel puţin 11.000 de ani, la finalul ultimei ere glaciare.

Rezultatele contrazic ideea că variaţiile majore în dimensiunea şi forma câinilor ar fi apărut abia odată cu selecţia intensivă din ultimele secole.

Autorii studiului, publicat în revista Science, afirmă că diversitatea craniană era deja bine conturată în preistorie. Analiza 3D a craniilor, incluzând 158 de câini moderni, 86 de lupi moderni, 281 de câini antici şi 118 lupi antici, a identificat morfologii „clar domestice” încă din urmă cu 11.000 de ani, conform descoperirilor de la situl Veretye din Rusia.

Cercetătorii notează că, odată cu domesticirea, craniile câinilor au devenit mai scurte şi mai late decât cele ale lupilor. Deşi nu existau morfologii extreme precum cele ale bulldogilor sau pugilor moderni, câinii din mezolitic şi neolitic reprezentau deja aproximativ jumătate din diversitatea craniană întâlnită astăzi. Aceştia trăiau în regiuni variate din Eurasia, sugerând apariţia timpurie a unor diferenţe adaptate mediilor şi culturilor locale.

Câinele, descins dintr-o populaţie veche de lupi diferită de lupii moderni, este primul animal domesticit de oameni. De atunci, rolurile sale au variat de la vânătoare, pază şi păstorit până la tracţiune, ceea ce a contribuit la diversificarea sa morfologică.

În epocile recente, criteriile estetice şi statutul social au accentuat aceste diferenţe, ducând la apariţia raselor moderne distincte.

