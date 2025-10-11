Documentul care o acuza pe Ana Birchall că ar fi vrut să colaboreze cu CIA a fost retras. „O tentativă de asasinat politic”

Documentul depus în SUA, care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA, a fost eliminat din registrul FARA al Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Fosta consilieră prezidențială a anunțat că măsura confirmă oficial faptul că materialul respectiv era un fals și a vorbit despre o „tentativă de asasinat politic” construită prin dezinformare.

„Kompromatul a eșuat. A fost o tentativă de asasinat politic, pusă în scenă cu documente false și atacuri concentrate. Dar adevărul a ieșit la iveală”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Ea a precizat că decizia autorităților americane confirmă ceea ce susținea încă din momentul apariției acuzațiilor.

La începutul lunii septembrie, un fost consultant american, Roniel Aledo, a depus la Departamentul de Justiție al SUA un document în care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA. În acel formular, Aledo menționa explicit că nu există niciun contract scris, nicio plată și niciun beneficiu oferit, însă acuzațiile au fost preluate ulterior în mediul online. Ana Birchall a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” și „tentativă de uzurpare a identității”.

„Astăzi s-a demonstrat, printr-un fapt clar și verificabil, ceea ce am spus din prima clipă: documentul care mă implica în presupuse legături cu CIA era un fals. Department of Justice al SUA a eliminat acel document din registrul FARA, ca urmare a sesizării oficiale pe care am făcut-o încă din luna septembrie”, a declarat ea.

Fosta consilieră prezidențială a transmis că eliminarea documentului reprezintă „cea mai solidă confirmare” că a fost ținta unei campanii de dezinformare.

„Am fost ținta unei campanii de dezinformare și denigrare, concepută cu intenția de a mă elimina din viața publică”, a afirmat ea.

Ana Birchall a subliniat că nu este prima dată când este vizată de atacuri similare.

„De fiecare dată, adevărul a învins. Am mai demonstrat-o în instanță, în fața opiniei publice și acum, din nou, printr-o decizie a unei instituții americane”, a menționat aceasta.

În mesajul său, Birchall a făcut apel la responsabilitate publică și la condamnarea dezinformării.

„Solicit tuturor celor care au preluat și amplificat aceste falsuri să dea dovadă de decență și să rectifice public. Este o chestiune de onoare profesională, nu de simpatie politică. Solicit și decidenților politici din România să ia atitudine împotriva dezinformărilor și să condamne public această încercare de kompromat construit după manualul vechilor școli de intoxicare de la Est, cu parfum de Lubianka”, a îndemnat ea.

Aceasta a adăugat că „adevărul e mereu mai puternic decât orice minciună” și le-a mulțumit celor care i-au fost alături.

„Le mulțumesc celor care au fost alături de mine în aceste zile grele — familiei, prietenilor, oamenilor care au ales să creadă în fapte, nu în manipulări. Rog fiecare român, din țară și din afara granițelor, care prețuiește adevărul să dea mai departe această veste: documentul fals a fost eliminat de Departamentul de Justiție al SUA. Adevărul a învins din nou”, a adăugat ea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ș.A.