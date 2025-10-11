Live TV

Documentul care o acuza pe Ana Birchall că ar fi vrut să colaboreze cu CIA a fost retras. „O tentativă de asasinat politic”

Data publicării:
ana birchall
Ana Birchall. Foto: InquamPhotos/George Călin

Documentul depus în SUA, care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA, a fost eliminat din registrul FARA al Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Fosta consilieră prezidențială a anunțat că măsura confirmă oficial faptul că materialul respectiv era un fals și a vorbit despre o „tentativă de asasinat politic” construită prin dezinformare.

„Kompromatul a eșuat. A fost o tentativă de asasinat politic, pusă în scenă cu documente false și atacuri concentrate. Dar adevărul a ieșit la iveală”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Ea a precizat că decizia autorităților americane confirmă ceea ce susținea încă din momentul apariției acuzațiilor.

La începutul lunii septembrie, un fost consultant american, Roniel Aledo, a depus la Departamentul de Justiție al SUA un document în care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA. În acel formular, Aledo menționa explicit că nu există niciun contract scris, nicio plată și niciun beneficiu oferit, însă acuzațiile au fost preluate ulterior în mediul online. Ana Birchall a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” și „tentativă de uzurpare a identității”.

„Astăzi s-a demonstrat, printr-un fapt clar și verificabil, ceea ce am spus din prima clipă: documentul care mă implica în presupuse legături cu CIA era un fals. Department of Justice al SUA a eliminat acel document din registrul FARA, ca urmare a sesizării oficiale pe care am făcut-o încă din luna septembrie”, a declarat ea.

Fosta consilieră prezidențială a transmis că eliminarea documentului reprezintă „cea mai solidă confirmare” că a fost ținta unei campanii de dezinformare.

„Am fost ținta unei campanii de dezinformare și denigrare, concepută cu intenția de a mă elimina din viața publică”, a afirmat ea.

Ana Birchall a subliniat că nu este prima dată când este vizată de atacuri similare.

„De fiecare dată, adevărul a învins. Am mai demonstrat-o în instanță, în fața opiniei publice și acum, din nou, printr-o decizie a unei instituții americane”, a menționat aceasta.

În mesajul său, Birchall a făcut apel la responsabilitate publică și la condamnarea dezinformării.

„Solicit tuturor celor care au preluat și amplificat aceste falsuri să dea dovadă de decență și să rectifice public. Este o chestiune de onoare profesională, nu de simpatie politică. Solicit și decidenților politici din România să ia atitudine împotriva dezinformărilor și să condamne public această încercare de kompromat construit după manualul vechilor școli de intoxicare de la Est, cu parfum de Lubianka”, a îndemnat ea.

Aceasta a adăugat că „adevărul e mereu mai puternic decât orice minciună” și le-a mulțumit celor care i-au fost alături.

„Le mulțumesc celor care au fost alături de mine în aceste zile grele — familiei, prietenilor, oamenilor care au ales să creadă în fapte, nu în manipulări. Rog fiecare român, din țară și din afara granițelor, care prețuiește adevărul să dea mai departe această veste: documentul fals a fost eliminat de Departamentul de Justiție al SUA. Adevărul a învins din nou”, a adăugat ea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mircea cartarescu portret
1
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
2
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
bancnote false 100 euro prop copy
4
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
5
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la...
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban si klaus iohannis
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban...
Donald Trump și Volodimir Zelenski.
Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au...
Poliție aeriană NATO
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele...
facturi curent mai mari
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul...
Ultimele știri
Un elev de 13 ani, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul. Sistemul AI al școlii a alertat poliția
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate
După ce a furat acum 50 de ani o bucată dintr-o coloană antică din Olympia, o femeie a decis să restituie Greciei artefactul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. Defense Secretary and Qatari Defense Minister meet at the Pentagon
Parteneriat militar SUA - Qatar: Doha va construi o instalație pentru avioane F-15 și piloți pe teritoriul american
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte
Congress approves measures against Trump's tariffs
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO
Navă port
China impune taxe portuare speciale pentru navele americane
profimedia-1029612533
Kremlinul este confuz în privința „momentului Alaska”. Declarații contradictorii ale unor înalți demnitari ruși
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
Pro FM
De ce este orb Andrea Bocelli. Cum citește partiturile
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu