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Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt au fost arestați preventiv pentru luare de mită

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Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei
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Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Băviță Daniel, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor, și Trușcă Constantin Alin, inspector în cadrul aceluiași serviciu, sunt acuzați de câte două infracțiuni de luare de mită, informează Direcţia Naţională Anticorupţie.

Procurorii anticorupţie au dispus marţi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei doi şi reţinerea acestora pentru 24 de ore.

Procurorii notează că, la data de 12 august, inculpaţii Daniel Băviţă şi Constantin Alin Truşcă, în calităţile menţionate, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ocazia unor controale efectuate pe raza judeţului Braşov la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de exploatare şi sortare a agregatelor minerale, ar fi pretins şi primit, în două împrejurări distincte, sumele de 10.000 de lei şi, respectiv, 6.000 de lei de la reprezentanţii celor două societăţi comerciale, pentru a nu aplica sancţiuni contravenţionale pentru neregulile constatate sau pentru a aplica sancţiuni mai blânde în raport cu abaterile identificate.

În cauză, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, menţionează anchetatorii.

Editor : A.P.

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