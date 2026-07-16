Doi tineri din București sunt căutați de Poliție, după ce au plecat pe Transalpina în excursie și familia i-a dat dispăruţi

Poliţiştii din Hunedoara caută un cuplu din Bucureşti, după ce familia nu a mai reuşit să ia legătura cu cei doi tineri plecaţi într-o excursie pe Transalpina.

”Poliţia Municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la cele întâmplate printr-un apel la 112, în data de 16 iulie a.c., în jurul orei 16.40, de către tatăl tinerei de 28 de ani. Potrivit sesizării, fiica sa - Anastasescu Mihaela Izabela, şi ginerele său - Anastasescu Horaţiu Vlad Mihai, de 36 de ani, ar fi plecat marţi într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de atunci nu ar mai fi reuşit să ia legătura cu ei”, a transmis IPJ Hunedoara.

Tatăl tinerei le-a spus poliţiştilor că cei doi s-ar fi cazat la o pensiune, însă poliţiştii au făcut verificări şi au constatat că acest lucru nu s-a întâmplat.



”Conform apelantului, ultima discuţie telefonică cu cei doi ar fi avut loc în data de 15 iulie, în jurul orei 16:00. Aceştia i-ar fi transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă în urma verificărilor efectuate de poliţişti nu au fost depistaţi la unitatea de cazare indicată”, a precizat IPJ Hunedoara.



Anastasescu Mihaela Izabela are 1,84 metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaştri, constituţie atletică. Anastasescu Horaţiu Vlad Mihai are 1,95 metri înălţime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaştri, constituţie atletică, barbă scurtă şi tatuaje în zona pieptului şi a spatelui.



”Poliţiştii continuă cercetările pentru găsirea celor doi şi solicită sprijinul cetăţenilor. Oricine poate oferi informaţii utile este rugat să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie”, a mai transmis IPJ Hunedoara.

Editor : A.P.