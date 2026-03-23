Acordul UE–Mercosur va fi aplicat provizoriu de la 1 mai 2026. Ce presupune măsura

Uniunea Europeană va aplica provizoriu, începând cu 1 mai 2026, acordul comercial cu țările Mercosur care au finalizat ratificarea, Argentina, Brazilia și Uruguay, după ce Comisia Europeană a transmis notificarea oficială. Măsura permite eliminarea unor tarife încă din prima zi și deschide accesul imediat la beneficii comerciale pentru companii și exportatori, potrivit unui comunicat de presă.

Notificarea transmisă către Paraguay, stat care are rolul de gardian legal al tratatelor Mercosur, marchează încheierea ultimei etape procedurale necesare pentru aplicarea acordului. Demersul a fost realizat în baza deciziei Consiliului Uniunii Europene din 9 ianuarie.

Paraguay a ratificat recent acordul și urmează să transmită, la rândul său, notificarea oficială, pentru a se alătura aplicării provizorii.

Ce efecte estimează Comisia Europeană

Comisia Europeană susține că aplicarea provizorie a acordului va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, precum și stabilirea unor reguli mai previzibile pentru comerț și investiții.

Potrivit instituției, aceste măsuri ar urma să le ofere întreprinderilor, consumatorilor și fermierilor din UE acces rapid la avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei europene vor fi protejate prin mecanisme specifice.

Acordul UE-Mercosur include și componente de cooperare în domenii precum drepturile fundamentale ale lucrătorilor și combaterea schimbărilor climatice.

În același timp, documentul urmărește consolidarea lanțurilor de aprovizionare, prin crearea unor fluxuri mai stabile și mai fiabile de materii prime critice.

Exportatorii europeni vor putea accesa detalii despre noile oportunități comerciale prin intermediul platformei Access2Markets, unde urmează să fie publicate informațiile relevante privind aplicarea acordului.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că aplicarea provizorie reprezintă un pas esențial pentru transformarea acordului în rezultate concrete pentru economie.

„Prioritatea actuală este de a transforma acest acord UE–Mercosur în rezultate concrete, oferindu-le exportatorilor din UE platforma de care au nevoie pentru a valorifica noile oportunități în materie de comerț, de creștere economică și de locuri de muncă”, a afirmat oficialul european.

