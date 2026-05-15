Live TV

Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro: Trebuie accelerate reformele. E important să nu pierdem fonduri europene

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că aprobarea de către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro confirmă progresele făcute în zona reformelor, dar a avertizat că România trebuie să accelereze adoptarea măsurilor rămase pentru a nu risca pierderea fondurilor europene.

„Mă bucur că ieri Comisia Europeană a aprobat cererea de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene”, a scris Bolojan, vineri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a mulțumit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sprijinul acordat.

„Mulțumesc doamnei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipei sale pentru acest rezultat, care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european”, a declarat Bolojan.

Citește și: Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro. Zeci de proiecte PNRR sunt neîndeplinite

Liderul PNL a precizat că aprobarea vine după o perioadă de clarificări tehnice și instituționale.

„Este rezultatul unei perioade de lucru tehnic și instituțional, în care au fost clarificate solicitările Comisiei și au fost create condițiile pentru ca aceste fonduri să poată fi deblocate. Mulțumesc tuturor celor implicați în acest efort”, a mai spus el.

Potrivit premierului interimar, fondurile vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie.

„Banii vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie, astfel încât să putem susține constructorii și beneficiarii proiectelor. Este important să nu pierdem fonduri europene, atât pe componenta de granturi, cât și pe cea de împrumuturi, acestea din urmă fiind disponibile în condiții mai avantajoase decât finanțarea de pe piață”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că urmează două săptămâni decisive pentru finalizarea reformelor.

„Avem peste 35 de jaloane de îndeplinit, dintre care nouă cu impact major, inclusiv modificări legislative importante. Fiecare proiect adoptat înseamnă un jalon îndeplinit. Pentru fiecare, România primește peste 700 milioane de euro. Totalul acestor sume se ridică la 7,5 miliarde de euro. O miză importantă pentru finanțarea investițiilor”, a explicat el.

Citește și: Ursula von der Leyen felicită România, după aprobarea cererii de plată din PNRR: „Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite”

În contextul interimatului, premierul a anunțat că proiectele vor fi trimise Parlamentului în procedură de urgență.

„Nemaiputând adopta ordonanțe, am decis să depunem în Parlament proiectele, să informăm toate partidele și să cerem adoptarea în regim de urgență”, a spus Bolojan.

El a menționat că unele proiecte sunt deja avansate, precum utilizarea terenurilor degradate pentru investiții în energie regenerabilă și digitalizarea cercetării, în timp ce altele, precum reforma în domeniul apelor, decarbonizarea și salarizarea, sunt în etapă finală de negociere.

„Și în condițiile de interimat, prioritatea noastră rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României”, a conchis prim-ministrul interimar.

Citește și: Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru să trimită la Parlament reformele PNRR urgente: „MIPE nu a înaintat nicio listă de proiecte”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gabriela Firea.
Scrisoare către Ursula von der Leyen: Gabriela Firea propune un Fond European pentru fertilitate
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile Dîncu: „S-a născut o mitologie a salvatorului”
Dan motreanu
PNL respinge varianta unui premier tehnocrat: „Nu va rezista”. Dan Motreanu: „În septembrie vom avea din nou o criză politică”
vasile dincu la o sedinta
„Un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu ar putea fi o soluție”, susține Vasile Dîncu. Ce spune despre un premier tehnocrat
dan motreanu
Dan Motreanu: „Grindeanu nu are credibilitate pentru a fi premier”. Liderul PNL spune că avea alte așteptări de la Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
Fostul președinte Traian Băsescu
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în...
Aplicația „iBon” ANAF. Foto Getty Images
ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit...
Radu Miruță.
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și cere...
fgvbeagbea
Nicușor Dan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme...
Ultimele știri
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost distrusă în urma unui atac ucrainean cu drone
Cod galben de ploi torențiale și vijelii în aproape jumătate de țară. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
Guvernul a aprobat majorări salariale și angajări la 47 de companii publice locale. Impactul bugetar depășește 168 de milioane de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sofia Vergara, controverse după ce a spus că vrea un iubit bogat: „Imaginați-vă un bărbat care ar spune asta!”
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Ce înseamnă „Bangaranga”? Povestea din spatele hitului exploziv cu care Bulgaria a ajuns în finală la...
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
Nicole Kidman, fascinată de „Danaida” lui Brâncuşi, într-un videoclip promoţional al unei celebre case de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...