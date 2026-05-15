Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro: Trebuie accelerate reformele. E important să nu pierdem fonduri europene

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că aprobarea de către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 4 din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro confirmă progresele făcute în zona reformelor, dar a avertizat că România trebuie să accelereze adoptarea măsurilor rămase pentru a nu risca pierderea fondurilor europene.

„Mă bucur că ieri Comisia Europeană a aprobat cererea de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene”, a scris Bolojan, vineri pe Facebook.

El a mulțumit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sprijinul acordat.

„Mulțumesc doamnei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipei sale pentru acest rezultat, care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european”, a declarat Bolojan.

Liderul PNL a precizat că aprobarea vine după o perioadă de clarificări tehnice și instituționale.

„Este rezultatul unei perioade de lucru tehnic și instituțional, în care au fost clarificate solicitările Comisiei și au fost create condițiile pentru ca aceste fonduri să poată fi deblocate. Mulțumesc tuturor celor implicați în acest efort”, a mai spus el.

Potrivit premierului interimar, fondurile vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie.

„Banii vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie, astfel încât să putem susține constructorii și beneficiarii proiectelor. Este important să nu pierdem fonduri europene, atât pe componenta de granturi, cât și pe cea de împrumuturi, acestea din urmă fiind disponibile în condiții mai avantajoase decât finanțarea de pe piață”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că urmează două săptămâni decisive pentru finalizarea reformelor.

„Avem peste 35 de jaloane de îndeplinit, dintre care nouă cu impact major, inclusiv modificări legislative importante. Fiecare proiect adoptat înseamnă un jalon îndeplinit. Pentru fiecare, România primește peste 700 milioane de euro. Totalul acestor sume se ridică la 7,5 miliarde de euro. O miză importantă pentru finanțarea investițiilor”, a explicat el.

În contextul interimatului, premierul a anunțat că proiectele vor fi trimise Parlamentului în procedură de urgență.

„Nemaiputând adopta ordonanțe, am decis să depunem în Parlament proiectele, să informăm toate partidele și să cerem adoptarea în regim de urgență”, a spus Bolojan.

El a menționat că unele proiecte sunt deja avansate, precum utilizarea terenurilor degradate pentru investiții în energie regenerabilă și digitalizarea cercetării, în timp ce altele, precum reforma în domeniul apelor, decarbonizarea și salarizarea, sunt în etapă finală de negociere.

„Și în condițiile de interimat, prioritatea noastră rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României”, a conchis prim-ministrul interimar.

Editor : Ana Petrescu