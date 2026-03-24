Video Au apărut primii cartofi noi românești în piețe și supermarketuri. Prețul e cu 40% mai mare decât anul trecut. Cât costă kilogramul

Un kilogram de cartofi noi costă între 20 și 25 de lei, cu aproape 40% mai mult față de anul trecut.

Cartofii noi românești costă mai mult decât un kilogram de carne. Primele recolte din solarii au fost culese și au ajuns deja în piețe și supermarketuri la un preț de 25 de lei kilogramul, cu peste 40% mai mult față de anul trecut. Fermierii spun că vremea capricioasă le-a redus la jumătate recolta și le-a crescut din cheltuieli.

La Dăbuleni, în județul Dolj, culesul a început de la primele ore. În solarii, legumicultorii scot deja primele recolte de cartofi timpurii.

„A fost ger, frig rău, frig din calea afară. N-au crescut în pământ, vrejul nu l-a afectat, că a fost cald”, spune un legumicultor.

Producția este semnificativ mai mică, în comparație cu anul trecut, se plâng legumicultorii.

„Anul trecut aveam în jur de un kilogram, un kilogram jumătate la un vrej, pe când anul acesta este la jumate, 500-600 de grame”, spune Mioara Roambă.

Un kilogram costă între 20 și 25 de lei, cu aproape 40% mai mult față de anul trecut.

„Am avut 7 pânze pe ei, tunuri, plus câte o sobă. Cheltuieli foarte mari, și sămânța, apa, curentul”, completează și Marilena Roambă.

„Am avut o toamnă, iarnă foarte ploioasă, cum nu am mai avut în ultimii 10 ani. Acum, la început de an, ne confruntăm cu exces de umiditate în sol, ceea ce a făcut să fim întârziați cu anumite lucrări”, mărturisește Ion Anghel, fermier.

Primele recolte de cartofi noi românești au ajuns, zilele acestea, în piețele din Capitală.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

