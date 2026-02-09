Live TV

Cooperativele agricole româneşti analizează modelul german de organizare şi marketing

Data actualizării: Data publicării:
tractor pe camp
Foto: GettyImages

Reprezentanţi ai cooperativelor din sectorul vegetal participă, în perioada 8-14 februarie, la Berlin, la sesiuni academice şi vizite de studiu dedicate rolului cooperativelor în lanţul valoric şi strategiilor de marketing cooperativ, în cadrul unui proiect Erasmus+, potrivit unui comunicat remis Agerpres.

„Cooperativele membre ale Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) participă, în perioada 8-14 februarie 2026, la Berlin, la cea de-a treia etapă de formare fizică din cadrul proiectului Erasmus+ "Bune practici de marketing şi branding în cadrul cooperativelor agricole (GPMBAC). Evenimentul este dedicat dezvoltării competenţelor de marketing, branding şi poziţionare pe piaţă pentru cooperativele agricole”, se menţionează în comunicat.

Conform organizaţiei, activităţile reunesc 30 de preşedinţi, manageri şi specialişti din cooperativele din sectorul vegetal din România şi sunt organizate în parteneriat cu Humboldt Universitat zu Berlin, prin Institutul pentru Studii Cooperatiste din Berlin, alături de HollandDoor Cooperatie UA din Olanda, Dalum Academy of Agricultural Business din Danemarca şi UNCSV, în calitate de coordonator al proiectului.

„În Germania, accentul este pus pe rolul cooperativelor în lanţul valoric, pe strategiile de marketing cooperativ şi pe integrarea fermierilor în structuri economice competitive. Programul include sesiuni academice şi aplicate la Humboldt Universitat, fiind abordate teme precum structura sectorului agricol german, sistemele de sprijin pentru cooperative, pieţele europene şi internaţionale de cereale, educaţia cooperatistă şi strategiile de marketing dezvoltate la nivelul organizaţiilor asociative”, se precizează în comunicat.

Formarea cuprinde şi vizite de studiu la cooperative agricole şi alte structuri relevante, unde participanţii pot observa modele de organizare, integrare a producţiei, servicii pentru membri şi relaţia cu piaţa, menţionează sursa citată.

„Informaţiile colectate în cadrul celor trei etape de formare contribuie la definitivarea principalelor livrabile ale proiectului: Ghidul de bune practici, care reuneşte exemple concrete şi recomandări aplicabile pentru creşterea eficienţei marketingului în cooperativele agricole; Compendiul strategic, document care analizează opţiunile de strategie "de la fermă la consumator", modele de poziţionare pe piaţă şi instrumente de branding pentru cooperative cu activitate complexă; precum şi handbook-ul cu recomandări Unlocking Collaborative Growth, dedicat colaborării strategice între cooperative, dezvoltării de produse cu valoare adăugată şi consolidării cotei de piaţă”, se mai arată în document.

